Заради високите цени на тока и природния газ, ресорната комисия в парламента извика енергийния министър, шефа на КЕВР и директора на „Булгаргаз“. Те обясниха каква е причината за рязкото поскъпване на синьото гориво и какви са очакванията за зимния сезон.

Напълно разбираеми са притесненията на гражданите и бизнеса във връзка със ситуацията на цените след решението на КЕВР, каза министърът на енергетиката Ива Петрова.

По отношение на домакинствата – цените за електроенергия и за топлинна енергия няма да се променят, увери тя и допълни, че ще се направи всичко възможно да бъдат запазени в рамките на регулаторния период. „Защитните механизми в тази посока са въведени в Закона за енергетиката, начин на осигуряване, хеджиране на цена и количества за битовите потребители за година напред през специалния сегмент на Българската електроенергийна борса. Мога да ви уверя, че дружествата в системата на енергетиката са подготвени за предстоящия сезон – производителите изпълняват задълженията си, ЕРП-тата и преносния оператор също са подсигурили поддържането на мрежата“, заяви министър Петрова.

По отношение на топлинната енергия тя посочи, че макар да има съществено увеличение над 30% в цената на природния газ, цената за битовите потребители все още е много под пазарните нива. Енергийният министър обясни, че ефектът по отношение на топлофикациите ще бъде компенсиран с наличните законови и регулаторни механизми през фонд „Сигурност на енергийната система“, така че битовите потребители няма да се усетят увеличение на цената на топлинната енергия през настоящия регулаторен период.

„Това, което е необходимо да се осигури във Фонд „Сигурност на енергийната система“ е стабилност на приходите. Гарантирането на тези приходи е направено и обезпечено от правителството“, заяви министър Петрова.

По думите й по отношение на небитовите потребители има действащи компенсаторни програми. „Има програма с решение за държавна помощ, която гарантира максимално допустимите параметри за енергоинтезивната индустрия без допълнителна селективност. Въведен е от 1 юли 2025 г. и компенсациите се изплащат“, увери енергийният министър.

Ива Петрова каза още, че енергоинтезивната индустрия може да ползва и допълнителни мерки, въведени във връзка с кризата в Близкия Изток, като тяхната рамка позволява да се ползва подкрепа до 70% спрямо пазарната цена. Рамката можеше да се ползва от юли до декември тази година, уточни министърът.

„При участието ми на съвет „Енергетика“ подкрепих удължаването на тази мярка предвид ситуацията на световните пазари. В диалог сме с ЕК, за да можем по най-лекия административен начин да видим възможностите за изменение на решението за държавната помощ и евентуално прилагане и на този по-гъвкав механизъм“, каза Петрова. Тя допълни, че от страна на ЕК вече има индикации за намерение за удължаване на възможността за прилагане на този механизъм до средата на следващата година.

Енергийният министър каза още, че въпреки исканото увеличение на цената от „Булгаргаз“, тя стои доста под пазарните нива в момента. „Същевременно въпреки огромните задължения на „Топлофикация София“ (над 900 млн. евро към момента) към „Булгаргаз“, дружеството продължава да изпълнява задълженията си“, подчерта Петрова.

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Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Тарарски каза, че ако дружеството не се беше явило на търг и не беше гарантирало допълнителни количества от „Чирен“, цената щеше да достигне до 40% увеличение през ноември.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски каза, че тази цена не е изненада. „Ние не сме изолиран остров, нямаме собствен добив на природен газ, така че до момента стълбът, който ни спасяваше от високите енергийни цени на природния газ, които наблюдаваме в Европа, беше договорът с азерите. Този стълб обаче, започна да губи своята тежест, а количествата на краткосрочните пазари са на борсовите цени, които в цяла Европа се плащат“, заяви той.

Пред журналисти след заседанието на комисията Младеновски каза още, че не е имало вариант да не се увеличи цената на природния газ, защото той е борсова стока и се търгува по борсови цени.

„Достатъчно добре е диверсифициран миксът от газ на „Булгаргаз“, като са разпределени част от количествата по дългосрочен договор, който ни гарантира стабилност, а останалата част от количествата по пазарни цени на спотовите пазари. В резултат от геополитическата обстановка и различни политически решения в Европа, цената на газа се взриви в последния месец, достигна до над 100 евро на мегават час и трябваше да отчетем тези тенденции“, категоричен бе Младеновски.

По думите му количествата, които „Булгаргаз“ е закупил за задоволяване на потребностите на топлофикациите и бизнеса в началото на отоплителния сезон, намалиха относителното тегло на азерския газ и в тази връзка останалата част се допълни с газ на много високи цени.

„Действително в „Чирен“ има количества, които са закупени на 95 евро, но той си стои като пасив в баланса на дружеството. Ще го използваме и него, ако пазарът позволява“, допълни председателят на КЕВР .

Пламен Младеновски каза още, че комисията никога не е взимала решения за цената на газа през уикенда, затова и сега решението беше обявено на 2 ноември след изборите, защото това беше първият работен ден.