Увеличение на цената на топлинната енергия с над 20% е възможно заради поскъпването на природния газ и въглеродните емисии. Въпреки уверенията на властта, че парното няма да поскъпне до 1 юли догодина в „Твоят ден” по NOVA NEWS енергийният експерт Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум и бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков предупредиха, че задържането на цените ще бъде изключително трудно. Междувременно дълговете на „Топлофикация София“ продължават да поставят под въпрос бъдещето на дружеството.

Повишението на цената на природния газ с 32% от 1 ноември ще окаже сериозен натиск върху разходите на топлофикационните дружества. Според енергийния експерт Иван Хиновски около 60-70% от разходите за производство на топлинна енергия са свързани със синьото гориво. Към това трябва да се прибавят и по-високите разходи за въглеродни емисии. „Аз много се съмнявам, че при това увеличение на цената на природния газ ще минем без корекция на цената на парното и топлинната енергия. Това е много сериозно увеличение“, коментира той.

По думите му поскъпването на газа ще увеличи задълженията на топлофикационните дружества, а регулаторът трудно би могъл да остане без реакция. „Грубо казано, около 60% от разходите за производството на топлинна енергия са за природен газ. В някои случаи делът може да достигне и 70%. Това означава, че логично трябва да очакваме натиск за повишаване на цената на топлинната енергия“, посочи Хиновски. Според него, ако се отчетат и въглеродните емисии, увеличението може да надхвърли 20%.

Въпреки това Еленко Божков изрази надежда, че обещанията за задържане на цените ще бъдат изпълнени. Той обаче обърна внимание, че при евентуално подпомагане трябва да се спазват европейските правила за държавната помощ. Средствата за компенсации идват основно от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, чиито възможности са ограничени. Източници на приходи са свръхпечалбите на енергийните дружества и продажбата на въглеродни емисии.

Обект на коментар стана и тежкото финансово състояние на „Топлофикация София“, чиито задължения вече надвишават активите на дружеството. Според Иван Хиновски са необходими спешно преструктуриране и модернизация, а досегашното бездействие е довело до критична ситуация. „Това дружество може да потопи цялата енергетика, защото дългът му вече надвишава активите“, предупреди той.

Хиновски смята, че трябва да се обсъди и възможността за производство по несъстоятелност. Той подчерта, че това не означава автоматично спиране на дейността на дружеството, а може да даде възможност за анализ на задълженията, преструктуриране и оздравяване. По отношение на евентуална концесия експертът изрази съмнение, че ще се намери инвеститор, готов да поеме дружество с толкова големи задължения. Като възможен сценарий той посочи продажба на активи и търсене на други финансови механизми за стабилизиране.

Божков категорични, че компенсациите за бизнеса трябва да се изплащат ежемесечно, а не със закъснение от няколко месеца. „Компенсациите трябва да се изплащат ежемесечно. Не може една хлебопекарна да получи помощ след шест месеца“, заяви той.

По думите му забавянето на помощта принуждава малките предприятия да прехвърлят по-високите си разходи върху цените на стоките и услугите, което създава допълнителен инфлационен натиск.

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