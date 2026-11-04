Социалният климатичен план предвижда инвестиции, които да облекчат хората, изложени на риск от енергийна и транспортна бедност, и да подобрят условията в социалните услуги. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на форума „Европа е с мен“, организиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) към Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Проектът на плана включва реформа и шест инвестиции, подготвяни от МТСП.

„Обичайно Брюксел поставя условието „пари срещу реформи“. Такъв ще е и подходът в следващия програмен период. Такъв е и подходът със Социалния климатичен план“, посочи министър Ефремова.

Основна част от реформата е създаването на единна комплексна оценка на уязвимостта. Чрез регистрите на държавата ще се установяват доходите на хората, енергийната ефективност на жилищата им и възможността им да използват обществен транспорт. На тази база ще се осигурява подкрепа и допълнителни мерки за намаляване на разходите.

Сред инвестициите е масова подмяна на домашни електроуреди на най-уязвимите домакинства с такива с по-висок клас на енергийна ефективност. Предвижда се и енергийно обновяване на над 190 сгради, в които се предоставят социални услуги.

Снимка: МТСП

„Целта е разходите, които се спестяват от сметки за ток, да отиват за по-добра и по-качествена грижа за хората“, обясни социалният министър.

За справяне с транспортната бедност се предвижда закупуването на 500 електрически превозни средства за общините. Те ще осигуряват транспорт при поискване за възрастни хора и хора с увреждания в населени места без обществен транспорт или с ограничен достъп до него. Допълнително ще бъдат предоставяни ваучери за закупуване на велосипеди, включително електрически, с цел да се насърчи по-екологичната мобилност.

Планът вече има няколко изработени версии, които се обсъждат с Брюксел. Предстоят неговото утвърждаване и началото на изпълнението му. Той ще допълни съществуващите национални мерки за подпомагане на най-уязвимите домакинства, които изпитват затруднения да покрият разходите си за отопление.

Във връзка със справянето с последствията от климатичните промени министър Ефремова акцентира върху изпълнението на проекти за повишаване на готовността за предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации по ПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Целта е да се подобрят оборудването и подготовката на пожарникарите и доброволческите отряди към общините за съвместна работа при кризисни ситуации.

Като допълнителна подкрепа за общините социалният министър посочи и възможностите по „Заетост без бариери“ за краткосрочна заетост на безработни и представители на уязвими групи, включително хора с увреждания. В рамките на шест месеца те могат да бъдат наемани за превантивни дейности – разчистване на дерета и подготовка на територии с цел предотвратяване на наводнения или друг вид природни бедствия.

„И така получаваме двоен ефект. От една страна даваме възможност за работа на хора, които имат нужда от такава, а от друга страна - подкрепяме по-мащабно населението“, обясни министърът.