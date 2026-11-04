Районната прокуратура във Велико Търново протестира присъдата на Районния съд в Свищов, с която Анита Вачкова и Детелин Аврамов бяха признати за виновни и осъдени за проявена жестокост и убийство на животни, както и за създаване и разпространение на порнографски материали.

Двямата бяха осъдени за това, че в периода от май 2014 г. до май 2024 г. в Свищов, както и в селата Царевец и Божурлук, са участвали в убийството на 81 гръбначи животни. Вачкова е била извършител, а Аврамов - подбудител и помагач. Той е осигурявал животните и е набавял дрехи, обувки, аксесоари, помещения, моторни превозни средства, технически средства и приспособления за измъчването им. Двамата бяха осъдени и за това, че през същия период са създавали, продавали и разпространявали порнографски материали – общо 15 видеофайла.

Вачкова получи наказание от три години лишаване от свобода, като присъдата беше намалена на две години и четири месеца. Аврамов получи присъда от три години и шест месеца затвор, която също беше намалена на две години и четири месеца. На всеки един от тях беше наложена и глоба в размер на по 1100 евро.

Прокуратурата настоява за увеличаване на наказанията лишаване от свобода и на наложените глоби.