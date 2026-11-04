Председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Любомир Качамаков беше единодушно избран за президент на Световната строителна асоциация CICA. Номинацията му бе подкрепена от всички делегати на 79-та Генерална асамблея на организацията, която се провежда в Париж.

Така инж. Качамаков става първият българин, който заема високата позиция. Мандатът му ще е две години.

В новия борд бяха избрани още Джузепе Анжелучи от Ел Салвадор за старши вицепрезидент, Филип Десоа от Белгия и Али Санафи от Ирак за вицепрезиденти и Мишел Демар за ковчежник. Филип Десоа, който е трайно ангажиран с разширяването на CICA, бе избран и за специален посланик по въпросите на външните отношения.



„Председателството на CICA насочва вниманието към България и дава шанс страната ни да заеме водеща роля в обсъждането на приоритетите и преодоляване на предизвикателствата пред строителната индустрия в световен мащаб“, отбеляза инж. Качамаков.

CICA е създадена през 1974 г. в Токио, Япония. Световната строителна индустрия, чиито интереси представлява, обхваща около 180 милиона заети и годишен оборот над 7 трилиона щатски долара. Тези показатели подчертават мащаба на сектора и неговата ключова роля за икономическия растеж, инфраструктурното развитие и заетостта.

Световната строителна асоциация е доброволна и нестопанска организация, която вече 52 години представлява строителната индустрия в световен мащаб. Тя обединява браншови организации на строителни компании от различни региони на света. Чрез тях CICA създава платформа за сътрудничество, обмен на професионален опит и формиране на общи позиции по технически, правни, икономически и социални въпроси от международно значение.

Сред основните приоритети на организацията са подобряването на условията за осъществяване на строителна дейност, насърчаването на справедливи договорни отношения, развитието на инфраструктурните инвестиции и създаването на предвидима бизнес среда. CICA поддържа диалог с международни организации и финансови институции, публични власти като представлява интересите на строителния бизнес както в развитите икономики, така и в развиващите се пазари. Чрез международните си партньорства и представителството на своите членове, CICA работи за укрепване на позициите на строителния бизнес и за създаване на условия, в които компаниите могат да реализират качествени и конкурентоспособни проекти.



КСБ е асоцииран член на CICA от 2018 г. През 2022 г. инж. Качамаков беше избран за вицепрезидент на асоциацията в мандата до 2024 г. Преди това той е бил два последователни мандата вицепрезидент на Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC), отговарящ за малките и средните предприятия.



Качамаков е строителен предприемач с над 25-годишен професионален опит в строителството. Реализирал е обекти в пътното и железопътното строителство, обновяване на градска среда, ВиК обекти, десетки жилищни сгради, включително уникални постройки като католическата катедрала „Св. Йосиф“ в София. Избран е за председател на УС на КСБ на 25 ноември 2025 г. от Общото събрание на браншовата организация, с която е ангажиран от 2009 г. на различни позиции. Бил е член на ръководството на Областното представителство в София, впоследствие 2 мандата председател на софийската организация, член на Изпълнителното бюро и на Управителния съвет на КСБ, както и два мандата зам.-председател на КСБ. Член е на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД.



КСБ е най-голямата браншова организация в България, която представлява интересите на над 200 000 заети в индустрията. Създадена е през 2006 г. със специален закон и играе важна роля както за ограничаване на сивия сектор в строителството, така и за защита интересите на гражданите чрез поддържане на Централен професионален регистър на строителя. В него по данни от края на октомври са вписани над 8500 строителни компании, 50 от които са чуждестранни.