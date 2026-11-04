Голямата звезда във вдигането на тежести Карлос Насар "атакува" световния връх за трети пореден път и общо четвърти път. Българският щангист излиза днес в едно от най-важните си състезания за годината - шампионата на планетата, пише Gong.bg.

20-годишният спортист ще се бори за титлата и нови рекорди в категория до 95 килограма в Нинбо, Китай.

Въпреки че родният щангист пристигна в китайския град с трета по сила заявка от 390 килограма, очакванията към него са високи. Карлос Насар, който вече е двукратен световен шампион, ще преследва нов връх в своята блестяща кариера.

Снимка: БГНЕС

Надпреварата ще се проведе малко след 13:00 ч.

Конкуренцията в категория до 95 кг обещава да бъде изключително ожесточена. Лидер по заявена начална тежест е иранецът Али Алипур, който е дал заявка от 400 кг. След него с по 395 кг се нареждат Нургиса Адилетули от Казахстан и представителят на домакините Фейксян Куан от Китай.

Редактор: Цветина Петрова