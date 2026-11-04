„Риск за промяна на европейската и евроатлантическата посока на България има, затова гражданите трябва да бъдат будни и да следят действията на властта". Това заяви преподавателят по конституционно право проф. Екатерина Михайлова в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS. По думите ѝ много хора са притеснени не толкова от избора на конкретен политик, колкото от посоката, в която ще поеме страната.

Михайлова коментира и резултатите от президентските избори. Тя сподели, че е подкрепила Андрей Гюров заради поведението му като служебен министър-председател, където според нея е показал кураж и способност да отстоява трудни решения. „Впечатли ме ясната му позиция за принадлежността на България към европейското и евроатлантическото семейство и отношението му към войната в Украйна", добави тя.

Според нея по време на кампанията темата за войната и мира отново била използвана като разделителна линия. Михайлова посочи, че подобни обвинения е чувала и по време на дебатите за членството на България в НАТО. Тя смята, че левицата традиционно е по-активна в пропагандата, докато демократичната общност не винаги успява да обясни достатъчно убедително позициите си на избирателите.

„Въпреки загубата на президентските избори, успехът на Гюров и Георги Кандев е важен за демократичната общност. Този потенциал не трябва да бъде пропиляван. За да разширят влиянието си, партиите и политиците трябва да работят постоянно на терен – не само в София, но и в малките градове и селата”, подчерта тя и посочи, че предстоящите местни избори ще бъдат сериозно изпитание.

Изборът на ВСС не трябва да зависи от политически договорки

Преподавателят по конституционно право коментира и предстоящия избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. За него е необходимо мнозинство от 160 депутати. „Водещи при избора трябва да бъдат професионалните качества и характерът на кандидатите, а не политическите им биографии", категорична е Михайлова.

Тя защити възможността хора с опит в изпълнителната власт да заемат позиции в съдебната система. Според нея е опасно професионалисти да бъдат дискредитирани единствено защото са работили в предишни правителства.

Целия разговор гледайте във видеото.