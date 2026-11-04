Над 1500 души останаха блокирани на гръцкия остров Сирос, след като сигнал за бомба на круизен кораб наложи проверка на плавателния съд. Случаят идва на фона на поредица от подобни фалшиви сигнали за бомби на пътнически самолети в Европа на 3 ноември.

Круизният кораб „Краун Айрис“, плаващ под панамски флаг, но управляван от израелска компания, пътувал към град Хайфа в Северен Израел, когато анонимен подател съобщил за взривно устройство, прикрепено към корпуса.

Заплахата принудила кораба да акостира на остров Сирос, където била мобилизирана бреговата охрана. В проверката на плавателния съд участвали специализиран водолаз и куче, обучено да открива взривни вещества.

На борда не е открита бомба. По време на пътуването корабът превозвал 940 пътници и 597 членове на екипажа, на които след проверката било разрешено отново да се качат на борда.

Гръцкото издание „ДиНюз“, позовавайки се на Министерството на вътрешните работи, съобщи рано сутринта на 4 ноември, че „Краун Айрис“ получил разрешение да продължи пътуването си по планирания маршрут.

Редактор: Дарина Методиева