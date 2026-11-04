Астронавтът на НАСА Анил Менон гласува на междинните избори в САЩ, като е подал електронна бюлетина от Международната космическа станция (МКС). Това съобщи самият той в кратко видео, заснето на орбиталния комплекс.

Менон обясни, че е попълнил бюлетината на компютъра на борда на станцията и я е изпратил до служители в окръг Харис, щата Тексас.

„Добре дошли на космическата станция! Днес имаме възможност да гласуваме. Така че и ние тук, както вие на Земята, можем да упражним правото си на глас. Това е моята стая, която изпълнява и ролята на избирателна кабина. Вътре е компютърът ми, на който успях да попълня електронна бюлетина и да я изпратя до окръг Харис“, заявява във видеот Менон.

Той допълва, че и тримата американски членове на екипажа на борда на МКС са имали възможност да гласуват.

Във вторник американците се отправиха към избирателните секции за междинните избори, които ще дадат оценка на втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според социологическите проучвания и независими политически анализатори демократите имат огромни шансове да си върнат контрола над двете камари на Конгреса.

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Редактор: Станимира Шикова