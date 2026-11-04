04 ноември 2026

Демократите печелят и двете камари на американския Конгрес - това показват прогнозните резултати, излъчвани по повечето големи телевизии в САЩ. Мнозина вече говорят за истинско „синьо цунами". 

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  • Изненадите на вота

Една от най-големите изненади е победата на демократа Ани Андрюс в Южна Каролина. Тя печели сенаторското място в щат, в който демократите не са имали представител в горната камара на Конгреса от 28 години насам. Рой Купър също спечели ключово място в Северна Каролина.

Демократът Абдул Ел-Сайед спечели изборите за Сената на САЩ, представлявайки щата Мичиган, след като победи републиканеца Майк Роджърс.

САЩСнимка: getty images

Бившият служител в сферата на общественото здраве Ел-Сайед ще наследи демократическия сенатор Гари Питърс, който се оттегля от поста. Той ще стане първият мюсюлманин сенатор в историята на Съединените щати.

Преди това Ел-Сайед спечели оспорвана първична надпревара срещу конгресменката Хейли Стивънс, въпреки значителното ѝ предимство във финансирането на кампанията и подкрепата на влиятелни фигури от Демократическата партия. Те предупреждаваха, че кандидатурата му крие риск за партията на изборите през ноември. Победата му над Роджърс, бивш член на Конгреса, вероятно ще даде допълнителен импулс на прогресивното крило на Демократическата партия, като покаже, че то може да постигне успех в щат с оспорвана политическа конкуренция.

Крис Папас спечели в Ню Хемпшир, превръщайки се в първия открит хомосексуален мъж, избран в Сената. 

Първата цветнокожа жена губернатор беше избрана в Джорджия. Това е един консервативен, южен щат, в който в момента двама сенатори са демократи и избраха жена демократ за губернатор.

В Тексас спечели демократът Джейм Таларико. Републиканците загубиха и губернаторското място там, което е изключително сериозно поражение за тях.

Републиканците загубиха губернаторското място също в Охайо, Айова и Мисури. 

Санаторското място в „червения щат” Канзас е за Адам Хамилтън. Той ще стане първият сенатор демократ от близо 1 век насам.

Все още няма яснота дали демократите ще успеят да си осигурят мнозинство и в Сената. Резултатите от няколко ключови надпревари продължават да се проследяват, а разпределението на местата в горната камара остава неокончателно. 

На междинните избори американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите и за 35 от общо 100-те сенатори. В 36 щата се проведоха и избори за губернатори.

Традиционно партията, която управлява Белия дом, винаги губи места на междинните избори. Шокиращото на този вот е, че на Доналд Тръмп му се наложи да бъде в защита в щати, които обикновено подкрепят републиканците. Това са Айова, Тексас, Канзас.

Изследване на организация, цитирана от всички големи медии, сочи 62% неодобрение към Тръмп заради политиките, които води. Като най-голям фактор за недоволство американците посочват икономиката, цените на храните и стоките, както и митата, които лидерът наложи.

43% от всички запитани в цялата страна казват, че според тях имиграционната политика на Доналд Тръмп е стигнала твърде далеч.

Друг важен фактор е състоянието на демокрацията в страната. САЩ решиха да не допуснат международни наблюдатели на изборите. Дори имаше съмнения, че Тръмп и републиканците може да не признаят резултатите. Републиканецът обаче заяви, че приема изхода от вота и каза, че би работил с демократите. Въпреки това, президентът публикува снимка на червена шапка с надпис „вето”, като намеква, че вероятно ще използва това свое право.

Пред „Фокс нюз” Доналд Тръмп призна победата на демократите, като каза, че те са „свършили добра работа”. В мрежата си Truth Social Тръмп написа, че самият той не е бил кандидат в изборната надпревара.

Ако бях, щяхме да спечелим – СЪС СМАЙВАЩО ПРЕВЪЗХОДСТВОДоналд Тръмп

„Моите поздравления за демократите, те свършиха добра работа. Търсеха тази победа от 11 години и най-накрая я постигнаха. Но аз не го виждам като удар срещу мен. Мисля, че имахме най-страхотните две години в историята на президентството”, категоричен е американският лидер.

Вотът се разглежда като важен тест за управлението на Доналд Тръмп и ще определи политическото съотношение на силите в Конгреса до края на президентския му мандат. Тези резултати може да бъдат много показателни за президентските избори през 2028 г. 

  • Как може да изглежда управлението през следващите 2 години?

Президентът Доналд Тръмп може да продължи да използва изпълнителните си укази. Републиканците могат да гласуват много от законопроектите, както и да ги блокират. Администрацията на Тръмп може да прокара още финансиране за войната в Иран от сега до средата на януари, докато сенаторите и представителите влязат в длъжност.

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04 ноември 2026

Дори Космосът не е пречка: Астронавт на НАСА гласува на изборите в САЩ (ВИДЕО)

Астронавтът на НАСА Анил Менон гласува на междинните избори в САЩ, като е подал електронна бюлетина от Международната космическа станция (МКС). Това съобщи самият той в кратко видео, заснето на орбиталния комплекс. 

Менон обясни, че е попълнил бюлетината на компютъра на борда на станцията и я е изпратил до служители в окръг Харис, щата Тексас.

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„Добре дошли на космическата станция! Днес имаме възможност да гласуваме. Така че и ние тук, както вие на Земята, можем да упражним правото си на глас. Това е моята стая, която изпълнява и ролята на избирателна кабина. Вътре е компютърът ми, на който успях да попълня електронна бюлетина и да я изпратя до окръг Харис“, заявява във видеот Менон. 

Той допълва, че и тримата американски членове на екипажа на борда на МКС са имали възможност да гласуват.

Във вторник американците се отправиха към избирателните секции за междинните избори, които ще дадат оценка на втория мандат на президента Доналд Тръмп. Според социологическите проучвания и независими политически анализатори демократите имат огромни шансове да си върнат контрола над двете камари на Конгреса. 

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04 ноември 2026

Тежки две години за Тръмп: Как изборната загуба на републиканците ще се отрази на САЩ и външната политика?

Резултатите от междинните избори в САЩ очертават сериозни политически предизвикателства пред президента Доналд Тръмп и Републиканската партия. Загубата на позиции в Конгреса може да доведе до засилен политически сблъсък между Белия дом и Демократическата партия, както и до продължителни разследвания срещу представители на администрацията. Това мнение изразиха в "Здравей, България" журналистът и международен анализатор Огнян Дъскарев и съпредседателят на Атлантическия съвет на България Иван Анчев.

„Безспорно президента Тръмп го очакват две много тежки години, защото той ще има конкретен сблъсък с Конгреса“, коментира Анчев. Според него развитието на ситуацията ще зависи до голяма степен от поведението на политическата класа и лично на американския президент. Той изрази надежда, че няма да се стигне до сериозно обществено напрежение и физически сблъсъци, въпреки предупрежденията за подобен възможен сценарий.

По думите му американската демокрация, която има 250-годишна история, е преминавала през сериозни изпитания, включително нападението срещу Конгреса. Въпреки това политическата поляризация остава сериозен риск. Особено показателна за промяната в политическите настроения е загубата на републикански позиции в ключови щати. 

Според Дъскарев основното обяснение за изборния резултат е икономическото недоволство на американците. Избирателите са поставили на преден план цените на храните, горивата и ежедневните стоки, а не идеологическите спорове.

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„Американците гласуват според състоянието на джоба си“, посочи той. По думите му демократите са провели много добра политическа кампания, като са концентрирали посланията си върху достъпността на стоките и услугите - тема, известна в американския политически дебат като affordability.

Според двамата анализатори резултатите могат да се разглеждат и през призмата на политическото махало - след период на управление, възприеман като прекалено десен или ляв, избирателите често търсят корекция в противоположната посока. Загубата на позиции в Конгреса обаче не означава автоматично, че президентът ще загуби възможността да провежда основните си политики. Външната политика и решенията за митата остават области, в които Белият дом разполага със значителни правомощия.

Сериозен е въпросът и как промяната в баланса на силите ще се отрази на американската политика спрямо Украйна, Русия, Израел и Иран. По думите на анализаторите не бива да се очаква автоматична промяна във външнополитическия курс на Вашингтон, тъй като президентът и администрацията му запазват ключова роля при определянето му.

"Една от големите причини за катастрофалната загуба на републиканците в камарите на американския Конгрес е Доналд Тръмп". Това каза професорът по журналистика в Калифорнийския университет проф. Христофор Караджов в ефира на „Твоят ден”.

Той посочи, че Тръмп е загубил подкрепата на избирателите от латиноамерикански произход, които го подкрепиха на изборите за президент. Други причини са войната в Иран, проблемите с икономиката и корупцията в администрацията. По думите му става въпрос за наказателен вот срещу Тръмп.

Караджов смята, че президентът ще бъде възпрепятстван от Конгреса при взимането на решения. Той също така отбеляза, че Тръмп може да налага вето върху законите, приети от Конгреса.

Може ли да се очаква процедура по импийчмънт? Професорът каза, че за демократите би било вредно да започнат такъв процес. Той посочи, че импийчмът се иска не само от долната камара, но и одобрение от 2/3 от представители на Сената, каквото демократите нямат. Караджов е на мнение, че такава процедура ще загуби време, ще отклони вниманието в друга посока, а и има риск да превърне Тръмп в мъченик.

„Резултатите от изборите в САЩ да взрив, Конгреса е изцяло демократически, а срещу него е Тръмп”, каза вицепрезидентът на Атлантическия клуб Елена Поптодорова в "Твоят ден". Тя посочи, че вниманието към вота е бил изключително голямо и извън страната, което е характерно основно за президентските избори.

Политическият анализатор Кристиян Шкварек смята, че не може да се говори нито за вълна, нито за цунами. Той каза, че гласувалите са около 5% повече в сравнение с изборите за президент. А упражнилите правото на глас за демократите са приблизително същият процент, допълни експертът. Шкварек отбеляза, че републиканците не са излезли да гласуват. Причината за това е, че Тръмп е дал обещания, които не е спазил. А именно, че няма да има войни, че ще реши проблема с инфлацията и че ще депортира масово нелегалните мигранти.

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04 ноември 2026

Изненади и исторически победи на междинните избори в САЩ: Новите американски сенатори с най-интересните истории (ВИДЕО+СНИМКИ)
Изненади и исторически победи на междинните избори в САЩ: Новите американски сенатори с най-интересните истории (ВИДЕО+СНИМКИ)

Междинните избори в САЩ донесоха поредица от изненадващи резултати и исторически победи за Демократическата партия. Кандидатите ѝ успяха да спечелят в щати, чиито жители традиционно подкрепят републиканците, а няколко от избраните политици отбелязват исторически прецеденти в американската политика.

Една от най-големите изненади е победата на демократа Ани Андрюс в Южна Каролина. Тя спечели сенаторското място в битка срещу Дарлийн Греъм в щат, смятан за сигурна територия на републиканците. Резултатът е сериозен удар за президента Доналд Тръмп, който подкрепи кандидатурата на Греъм.

В Северна Каролина бившият губернатор Рой Купър триумфира в битката срещу републиканеца Майкъл Уотли. С победата си демократите си осигуриха още една важна позиция в надпреварата за контрол над Горната камара на Конгреса.

ИзбориСнимка: getty images

Исторически успех постигна и Абдул Ел-Сайед в Мичиган. Демократът победи републиканеца Майк Роджърс и така стана първият мюсюлманин, избран в Сената на САЩ. Бившият служител в сферата на общественото здраве ще наследи оттеглящия се Гари Питърс. Победата му е особено значима и за прогресивното крило на Демократическата партия, тъй като той спечели въпреки съпротивата на част от партийната върхушка по време на първичните избори.

В Ню Хемпшир демократът Крис Папас победи бившия сенатор Джон Сунуну. Така той ще стане първият открито хомосексуален мъж, избран в Сената на САЩ.

Символична победа за демократите има и в Джорджия. Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторската надпревара срещу републиканеца Рик Джаксън. Тя ще бъде първата цветнокожа жена губернатор в историята на САЩ, както и първата жена на този пост в щата. Победата ѝ слага край на повече от две десетилетия републиканско управление в Джорджия.

ИзбориСнимка: getty images

В Тексас също се стигна до исторически обрат. Демократът Джеймс Таларико победи републиканеца Кен Пакстън в надпреварата за Сената. Така той стана първият демократ, спечелил сенаторско място от щата от 1988 г. насам. Паралелно с това демократът Джина Инохоса победи действащия губернатор Грег Абът и ще стане първата латиноамериканка на този пост в Тексас.

Републиканците загубиха и губернаторската надпревара в Охайо, където демократката Ейми Актън победи подкрепяния от Тръмп Вивек Рамасвами. В Айова победител стана демократът Роб Санд, който ще сложи край на 16-годишното отсъствие на демократите от губернаторския пост.

Сред останалите исторически победи е тази на Деб Хааланд в Ню Мексико. Бившият министър на вътрешните работи в администрацията на Джо Байдън ще стане първата жена от коренното население на САЩ, избрана за губернатор.

Демократът Дейвид Кроули спечели губернаторските избори в американския щат Уисконсин, след като победи републиканеца Том Тифани. Той ще стане първият чернокож губернатор в историята на щата. Кроули е досегашен ръководител на окръг Милуоки и ще наследи губернатора Тони Евърс, който не се кандидатира за нов мандат.

Най-голямата политическа последица от вота е победата на демократите в двете камари на Конгреса – Сената и Камарата на представителите. Така партията ще може да ограничава законодателната програма на президента Доналд Тръмп и да засили контрола върху действията на неговата администрация.

Сред основните причини за резултата анализаторите посочват недоволството от високите цени, инфлацията и посоката, в която се развива страната. Изборите се превърнаха в сериозна оценка за втория президентски мандат на Тръмп и доведоха до загуби за редица кандидати, подкрепени лично от него.

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