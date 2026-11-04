Демократите печелят и двете камари на американския Конгрес - това показват прогнозните резултати, излъчвани по повечето големи телевизии в САЩ. Мнозина вече говорят за истинско „синьо цунами".

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Изненадите на вота

Една от най-големите изненади е победата на демократа Ани Андрюс в Южна Каролина. Тя печели сенаторското място в щат, в който демократите не са имали представител в горната камара на Конгреса от 28 години насам. Рой Купър също спечели ключово място в Северна Каролина.

Демократът Абдул Ел-Сайед спечели изборите за Сената на САЩ, представлявайки щата Мичиган, след като победи републиканеца Майк Роджърс.

Снимка: getty images

Бившият служител в сферата на общественото здраве Ел-Сайед ще наследи демократическия сенатор Гари Питърс, който се оттегля от поста. Той ще стане първият мюсюлманин сенатор в историята на Съединените щати.

Преди това Ел-Сайед спечели оспорвана първична надпревара срещу конгресменката Хейли Стивънс, въпреки значителното ѝ предимство във финансирането на кампанията и подкрепата на влиятелни фигури от Демократическата партия. Те предупреждаваха, че кандидатурата му крие риск за партията на изборите през ноември. Победата му над Роджърс, бивш член на Конгреса, вероятно ще даде допълнителен импулс на прогресивното крило на Демократическата партия, като покаже, че то може да постигне успех в щат с оспорвана политическа конкуренция.

Крис Папас спечели в Ню Хемпшир, превръщайки се в първия открит хомосексуален мъж, избран в Сената.

Първата цветнокожа жена губернатор беше избрана в Джорджия. Това е един консервативен, южен щат, в който в момента двама сенатори са демократи и избраха жена демократ за губернатор.

В Тексас спечели демократът Джейм Таларико. Републиканците загубиха и губернаторското място там, което е изключително сериозно поражение за тях.

Републиканците загубиха губернаторското място също в Охайо, Айова и Мисури.

Санаторското място в „червения щат” Канзас е за Адам Хамилтън. Той ще стане първият сенатор демократ от близо 1 век насам.

Все още няма яснота дали демократите ще успеят да си осигурят мнозинство и в Сената. Резултатите от няколко ключови надпревари продължават да се проследяват, а разпределението на местата в горната камара остава неокончателно.

На междинните избори американците гласуваха за всички 435 места в Камарата на представителите и за 35 от общо 100-те сенатори. В 36 щата се проведоха и избори за губернатори.

Традиционно партията, която управлява Белия дом, винаги губи места на междинните избори. Шокиращото на този вот е, че на Доналд Тръмп му се наложи да бъде в защита в щати, които обикновено подкрепят републиканците. Това са Айова, Тексас, Канзас.

Изследване на организация, цитирана от всички големи медии, сочи 62% неодобрение към Тръмп заради политиките, които води. Като най-голям фактор за недоволство американците посочват икономиката, цените на храните и стоките, както и митата, които лидерът наложи.

43% от всички запитани в цялата страна казват, че според тях имиграционната политика на Доналд Тръмп е стигнала твърде далеч.

Друг важен фактор е състоянието на демокрацията в страната. САЩ решиха да не допуснат международни наблюдатели на изборите. Дори имаше съмнения, че Тръмп и републиканците може да не признаят резултатите. Републиканецът обаче заяви, че приема изхода от вота и каза, че би работил с демократите. Въпреки това, президентът публикува снимка на червена шапка с надпис „вето”, като намеква, че вероятно ще използва това свое право.

Пред „Фокс нюз” Доналд Тръмп призна победата на демократите, като каза, че те са „свършили добра работа”. В мрежата си Truth Social Тръмп написа, че самият той не е бил кандидат в изборната надпревара.

Ако бях, щяхме да спечелим – СЪС СМАЙВАЩО ПРЕВЪЗХОДСТВО Доналд Тръмп

„Моите поздравления за демократите, те свършиха добра работа. Търсеха тази победа от 11 години и най-накрая я постигнаха. Но аз не го виждам като удар срещу мен. Мисля, че имахме най-страхотните две години в историята на президентството”, категоричен е американският лидер.

Вотът се разглежда като важен тест за управлението на Доналд Тръмп и ще определи политическото съотношение на силите в Конгреса до края на президентския му мандат. Тези резултати може да бъдат много показателни за президентските избори през 2028 г.

Как може да изглежда управлението през следващите 2 години?

Президентът Доналд Тръмп може да продължи да използва изпълнителните си укази. Републиканците могат да гласуват много от законопроектите, както и да ги блокират. Администрацията на Тръмп може да прокара още финансиране за войната в Иран от сега до средата на януари, докато сенаторите и представителите влязат в длъжност.

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