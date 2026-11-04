Победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ предизвика реакции сред политици и правителствени представители от цял свят. Резултатите могат да окажат влияние върху управлението на президента Доналд Тръмп, както и върху американската политика по въпросите на международната сигурност, търговията и енергетиката.

Испанският премиер Педро Санчес определи в публикация в социалната мрежа X вота като отхвърляне на политиките на Тръмп.

„Вчера американският народ гласува против политики, които служат единствено за обедняването на хората. Против омразата, сексизма, отричането на климатичните промени и привилегиите на елитите“, написа Санчес. Той добави, че подобни политически промени вече са се случили в Бразилия и предстои да се случат и в Испания.

Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites. Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España. La ola ultra a la que pretenden subirse Feijóo y Abascal ya no crece: se desmorona. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 4, 2026

Норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре определи резултата като „силен политически сигнал за промяна на посоката сред американските избиратели“. По думите му в Конгреса вече ще има повече представители, чиито позиции по въпросите на климата, околната среда, външната политика и международната помощ са по-близки до тези на Норвегия.

Президентът на Южна Африка Сирил Рамафоса заяви, че резултатите могат да поставят началото на нов етап в международните отношения. Той посочи, че американските избиратели са изразили ясно волята си чрез вота.

Гръцкото правителство очаква отношенията с Вашингтон да останат непроменени. Говорителят на кабинета Павлос Маринакис заяви пред телевизия SKAI, че САЩ са стратегически съюзник на Гърция и изборните резултати няма да засегнат двустранните отношения, големите инфраструктурни проекти и сключените споразумения.

Маринакис допълни, че в ключовите комисии на Конгреса вероятно ще има представители, с които гръцкото правителство поддържа добри отношения.

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От Москва призоваха да се изчакат окончателните резултати. Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви, че ръководството на Демократическата партия традиционно заема силно негативна позиция спрямо отношенията с Русия.

„Нашата принципна и последователна позиция по отношение на Украйна, както и външната ни политика като цяло, не се основава на краткосрочни съображения и, естествено, не зависи от колебанията на политическия барометър в други държави“, заяви Рябков, цитиран от РИА Новости. Той добави, че Москва ще продължи да следва указанията на руския президент.

Френският министър на финансите Ролан Лескюр коментира пред телевизия BFM как резултатите могат да повлияят на действията на Доналд Тръмп. Според него американският президент ще трябва да избере дали да промени политическия си подход, включително по въпроса за цените на горивата, или да ограничи международната ангажираност на САЩ.

„Откровено казано, това е нещо, което ще трябва да следим през следващите дни“, заяви Лескюр.

Съпредседателят на германската партия „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел свърза изборния резултат с неизпълнените предизборни обещания на Тръмп.

„Тръмп беше обещал на избирателите си да не води интервенционистка външна политика. Това нарушено обещание сега се връща като бумеранг срещу републиканците“, заяви тя пред T-Online.

Чешкият премиер Андрей Бабиш определи победата на демократите като огромна и заяви, че резултатът е бил очакван. По думите му дори традиционни републикански райони са преминали на страната на демократите, които са спечелили позиции след десетилетия.

Бабиш прогнозира, че до края на президентския мандат на Тръмп американската политика може да бъде белязана от конфликти около импийчмънта и президентското вето. Той изрази надежда, че американският президент ще се върне към обещанията си за прекратяване на войната в Украйна и разрешаване на конфликта в Ормузкия проток.

Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф също коментира резултатите. В публикация в X той заяви, че американските избиратели са изпратили послание срещу войната.

„Американците казаха НЕ НА ВОЙНАТА и ние подкрепяме това послание. Ако правителството на САЩ предаде волята на народа си, за да служи на международни покровители и изнудвачи, ще разбере, че нашето НЕ идва с кошмар“, написа Галибаф.

Председателят на френската партия „Национален сбор“ Жордан Бардела призова резултатите от изборите да бъдат уважавани. Той отбеляза, че междинните избори в САЩ традиционно често са неблагоприятни за управляващия президент.

Бардела обаче изрази критики към външната политика на Тръмп през втория му мандат. Според него американската намеса по отношение на Иран има сериозни последици за икономиките на САЩ и Европа, особено заради поскъпването на петрола и отражението му върху покупателната способност на гражданите.

Бившият американски президент Барак Обама приветства победата на демократите. В публикация в X той заяви, че избирателите са изпратили послание в подкрепа на политиката, която обединява хората и предлага конкретни решения на обществените проблеми.

Tonight, the American people sent a clear message — they want a politics that brings people together rather than divides them, and leaders who offer concrete solutions to the challenges they face. These results were only possible because outstanding candidates stepped forward in every region of the country — including in areas once considered long shots. They came from different backgrounds and represented a range of political perspectives, but were united by shared values, a belief in public service, and a commitment to putting the people of their districts and states first. We also owe a debt of gratitude to the thousands of election officials and volunteers from both parties who helped ensure a smooth election and carried out one of the most essential functions of our democracy. While this administration has another two years in office, our job now is to roll up our sleeves, make changes wherever we have the power to do so, prevent further damage, and lay the groundwork for the future. — Barack Obama (@BarackObama) November 4, 2026

Обама отдаде резултата на кандидатите на Демократическата партия, които са участвали в надпреварата в различни райони на страната, включително в традиционно трудни за партията избирателни райони.

„Макар тази администрация да има още две години на власт, нашата задача сега е да запретнем ръкави, да направим промени навсякъде, където имаме правомощия, да предотвратим по-нататъшни щети и да положим основите на бъдещето“, написа бившият президент.

Редактор: Георги Иванов