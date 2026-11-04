Социологическите проучвания в Съединените щати невинаги са успявали да предвидят точно изхода от изборите. Вотът за президент през 2016 и 2024 година е ясен пример. Тогава прогнозите не успяха да отразят реалните нагласи на избирателите. Какви са причините за тези пропуски и какви алтернативни методи използват социолозите за преодоляването им? Сред основните причини за изборните изненади експертите посочват нарастващите трудности при анкетирането на гражданите.

„Днес социологическите проучвания се сблъскват с редица трудности, като най-голямата от тях е достигането до хората. Ако се върнем към 1972 година, например, тогава беше лесно – всеки вдигаше стационарния телефон у дома. Знаехме точно на кого се обаждаме и защо”, обясни Дебра Лайтър от университета на Мисури в Канза Сити.

Съвременните методи за проучване на обществените нагласи се сблъскват и с друг проблем - някои групи остават по-слабо представени в изследванията.

„Знаем, че има определени групи, които са слабо представени в извадките. Избиратели с по-ниско ниво на образование, жители на селските райони, хора, които често сменят адреса си. Както и мъжете, които по принцип участват в подобни анкети по-рядко от жените", каза още Дебра Лайтър.

Историята на президентските надпревари в Съединените щати ясно показва колко непредвидим може да бъде вотът. През 2016 година социологическите проучвания не отчетоха достатъчно добре нагласите в някои щати от Средния Запад, което донесе победата на Доналд Тръмп срещу Хилари Клинтън, въпреки че тя водеше в националните прогнози.

„Една от причините е, че през 2016 година не беше направено достатъчно добро проучване на много от тези райони. Не анкетирахме достатъчно голям брой хора, тъй като дълго време бяхме твърдо убедени, че това са група щати, които няма да променят политическата си ориентация”,обясни Дебра.

Подобен сценарий се разигра и през 2024 г., когато Доналд Тръмп спечели втори мандат срещу Камала Харис.

„Вероятно една от причините се крие в рекордната активност на младите мъже, които гласуваха в много по-висок процент от очакваното. Според мен част от пропуските в проучванията дойде именно от това, тъй като тази група се обхваща изключително трудно в представителните извадки", добави Дебра.

Поради това социолозите вече търсят алтернативни подходи. Един от тях е така нареченото „прогнозиране от гражданите”, при което участниците не отговарят за кого ще гласуват, а кой според тях ще победи.

„Ако попитате избирателите не само за кого ще гласуват, но и кой според тях ще спечели, те ще вземат предвид както собствените си предпочитания, така и тези на своите приятели", каза още тя.

Друг метод е внедряването на изкуствен интелект за създаването на така наречените „синтетични избиратели”.

„При този подход ние буквално казваме на изкуствения интелект да създаде хиляда избиратели, които са представителни за населението”, обясни още Дебора.

Новите технологии обаче крият и рискове. Едно от опасенията на експертите е, че хората могат да използват ботове, които да попълват онлайн анкети вместо тях, а това допълнително може да изкриви резултатите.