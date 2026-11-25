Най-малко 490 334 руски военнослужещи са загинали от началото на войната в Украйна през 2022 г. Това показват данни на руската държавна статистическа служба, анализирани от "Би Би Си".

Изтеклите данни на „Росстат“ разкриват как пълномащабната инвазия в Украйна коренно е променила моделите на смъртност в Русия и показват високата цена, платена с човешки животи във война.

Руската редакция на "Би Би Си" е получила достъп до повече от 11 милиона записа за смъртни случаи за периода от 2021 г. до септември 2026 г. след хакерска атака, извършена от беларуската група „Киберпартизани BY“ и украинската група Silent Crow. Руската статистическа служба призна за кибератака, но отрече да е изтичала защитена информация.

Заедно с независимата руска медия „Медиазона“ руската редакция на "Би Би Си" е съпоставила данните на „Росстат“ със собствения си списък на потвърдените смъртни случаи на военнослужещи, съставен въз основа на открити източници от началото на инвазията. Съпоставянето е установило съвпадение при 90% от записите.

Военни експерти смятат, че списъкът на "Би Би Си", в който са включени 290 012 загинали въз основа на официални съобщения, публикации в социалните мрежи, нови мемориали и гробове, може да обхваща между 45 и 55% от действителния брой на жертвите. Това означава, че общият им брой може да е между 527 295 и 644 471 души.

Снимка: Майката на руски войник, убит при военни действия в Украйна, коленичи близо до засадено дърво в памет на сина си на Алеята на героите в Севастопол, Крим, събота, 25 февруари 2023 г., "Асошиейтед прес"

Данните показват, че 65% от руснаците на възраст между 18 и 24 години, загубили живота си през 2025 г., са загинали във войната. При хората на възраст между 25 и 34 години делът е 59%. Само сред руснаците на възраст между 45 и 54 години сърдечносъдовите заболявания отнемат повече животи, отколкото конфликтът.

Данните разкриват и мащаба на загубите в конкретни райони на Украйна. Около 20 000 руски военнослужещи са загинали в боевете за контрол над 10 украински села, чието общо население преди войната е било 12 000 души.

New data from a trove of hacked documents shows that at least 470,000 people on the Russian side have died as a result of President Vladimir Putin’s war on Ukraine, a higher figure than previously reported https://t.co/D9OjfmB2KV — Giovanni Staunovo🛢 (@staunovo) November 23, 2026

По време на сраженията за малкото село Андреевка, южно от град Бахмут в Донецка област, са загинали 1122 руснаци. Преди войната там са живеели 74 души.

Русия не оповестява публично данни за загубите си от началото на войната през февруари 2022 г. Преди две години „Росстат“ спря да публикува статистика за смъртните случаи от външни причини, която се използваше за оценка на мащаба на военните загуби. Например в досиетата на „Росстат“ са отчетени само 70% от смъртните случаи на военнослужещи от окупираните райони на Донецк и Луганск в Източна Украйна, за които сме установили, че са се сражавали в руската армия.

Като цяло наборът от данни на „Росстат“ потвърждава тенденциите, които "Би Би Си" са установили и при собственото си преброяване.

За последно украинските загуби бяха оценени на около 50 000 души от президента Володимир Зеленски през юли 2026 г. Друг списък, съставен въз основа на открити източници от анонимния сайт UA Losses, посочва 115 952 загинали.

Как "Би Би Си" стигна до цифра от близо половин милион

В набора от данни на „Росстат“ няма имена, но са посочени възрастта, местоживеенето, мястото на смъртта, както и обстоятелствата около нея. Първо "Би Би Си" филтрира записите по местоположение, като оставя само Украйна, както и руските погранични райони, в които имаше навлизания на украинската армия. След това идентифицира 425 174 записа, в които изрично е посочена причина за смърт, свързана с военни действия, като експлозии или рани от шрапнели по време на бойни операции.

یوکرین جنگ میں اب تک تقریباً پانچ لاکھ روسی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں: سرکاری اعداد و شمار تفصیلات: https://t.co/8bEQlybY3G https://t.co/nWUPDuzPJX — BBC News اردو (@BBCUrdu) November 25, 2026

Тъй като в този брой може да има и цивилни, медията изключва жените, както и мъжете извън възрастовата група от 18 до 65 години. Освен това, ако човек е живял и е починал в четирите украински области, окупирани от Русия, е изключен като възможен цивилен, освен ако към записа му не е имало приложена информация за военна служба.

Още 14 093 записа са идентифицирани чрез информацията за трудовата заетост, а 51 067 души са били вписани в базата данни като починали въз основа на съдебно решение. Това често се случва, когато военнослужещ изчезне в зона на бойни действия за повече от шест месеца и тялото му не бъде открито, пише медията. И в този случай са изключени цивилните, като са отчетени само смъртните случаи в зоните на бойни действия в Украйна и Русия.

Според анализа на изтеклите файлове на „Росстат“, извършен от руската редакция на "Би Би Си", през първата година на войната средната възраст на загиналите е била 34 години. До 2025 г., с включването на затворници и военнослужещи, подписали договор за служба, тя се е увеличила до 40 години (38 години според списъка на медията).

Някои от най-бедните региони на Русия в Източен Сибир имат непропорционално голям дял от загубите. Мъжете от Тува, Бурятия и Забайкалския край са между 20 и 25 пъти по-застрашени да загинат във войната в сравнение с жителите на най-големите градове – Москва и Санкт Петербург.

В повечето региони разпределението на смъртните случаи според данните на „Росстат“ се различава само с няколко десети от процентния пункт от това в списъка на "Би Би Си".

Според анализа на "Би Би Си" на файловете на „Росстат“ сред загиналите, сражавали се на страната на Русия, има най-малко 5017 чужденци, включително 1031 узбеки и 720 таджики. Украинците не са включени в тази бройка, за да се избегне отчитането на цивилни жертви. Това е консервативна оценка, тъй като хората с двойно гражданство са вписани в базата данни като руснаци, а в нея няма информация за севернокорейците, загинали при отблъскването на украинското настъпление на руска територия през 2024 г. "Би Би Си" е установила самоличността на 2304 севернокорейски военнослужещи, загинали там, чрез анализ на сателитни изображения и официални снимки на наскоро изграден мемориал в Пхенян.

Изтеклите руски статистически данни може да не са пълни, но в съчетание със собственото проучване на руската редакция на "Би Би Си" те имат съществено значение, сочи изданието.

New York Post: Русия е загубила над 700 000 военнослужещи от началото на войната в Украйна – един на всеки 200 руснаци е загинал

Над 700 000 руски военнослужещи са загинали от началото на пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна преди близо пет години. Това показва друга актуализирана оценка, базирана на изтекли данни, публикувани в понеделник и цитирани от New York Post. Внушителната цифра, равняваща се на един на всеки 200 руснаци и изчислена чрез анализ на руски наследствени дела и съобщения за смърт, е част от проучване на руските издания в изгнание „Медиазона“ и „Медуза“.

Новите данни включват информация от скорошен пробив в системата на руската държавна статистическа служба „Росстат“. Отговорност за атаката поеха хакери от групите, наричащи себе си „Беларуски киберпартизани“ и Silent Crow. Хакерите са включили и данни от руската служба за гражданска регистрация и държавната система за обмен на информация, за да установят най-малко 490 000 смъртни случая на военнослужещи, регистрирани от режима до септември 2026 г. Изчисленията обаче не отчитат по-голямата част от смъртните случаи през 2026 г. и много от тези през 2025 г. заради огромното забавяне в публикуването на данните за смъртността от руските власти. Цифрата от 700 000, до която са стигнали двете издания, включва както актуалните регистрации, така и военнослужещи, обявени за изчезнали, за които най-вероятно се предполага, че са загинали. Като се прибавят и оценките за ранените военнослужещи, общият брой на жертвите във войната на Путин срещу Украйна може да надхвърли два милиона. Това би превърнало конфликта в най-смъртоносния за Русия от Втората световна война насам.

🇷🇺 🇺🇦 Over 700,000 Russian Soldiers Have Died in Ukraine, Analysis Indicates https://t.co/XWNFi1jRJS “Hacked government data underscores the immense human cost of President Vladimir V. Putin’s war of attrition.” via @dan_azzi via @NYTimes — Karim Emile Bitar (@karimbitar) November 24, 2026

Кремъл до голяма степен държи руското общество в неведение за мащаба на кръвопролитието на фронтовата линия почти пет години след началото на пълномащабното нахлуване, пише изданието. Тази цифра до голяма степен съвпада с оценките на нидерландските и британските военни служби, представени по-рано тази година. Според тях към края на 2025 г. броят на загиналите руски военнослужещи във войната е надхвърлял 500 000.

Въпреки шокиращите загуби руската армия продължава да се придържа към целта си да привлече около 409 000 нови военнослужещи през 2026 г., заяви пред „Ню Йорк Таймс“ Майкъл Кофман от Фондацията „Карнеги“ за международен мир.

Москва успява да поддържа настъплението си, започнало през февруари 2022 г., до голяма степен благодарение на изключително високите възнаграждения за доброволците, както и на обезщетенията за техните близки. Затворниците също съставляват значителна част от руските пехотни подразделения на фронтовата линия.

The fact that Russia has suffered at least 720k military deaths means that more than 200k Ukrainian soldiers have likely died as well. Every single death on both sides is Russia's fault, and the toll would stop rising tomorrow if Russia ended the unprovoked war it started https://t.co/Ts48ICFIu6 — Joni Askola (@joni_askola) November 24, 2026

Има обаче признаци, че Кремъл може би най-сетне започва да изпитва недостиг на новобранци. Според изследване на експерта по Русия Янис Клуге, който следи данните за набирането на военнослужещи въз основа на регионалните бюджети, финансовите стимули изглежда са намалели през тази година.

Русия продължава да набира над 400 000 военнослужещи през тази година.

Украйна също е понесла тежки загуби през последните пет години. Според данни на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) „безвъзвратните“ загуби на Киев – загинали и ранени военнослужещи – се оценяват на около 600 000 души.