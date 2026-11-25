Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че е готов да заведе украинския държавен глава Володимир Зеленски в Москва, за да обсъдят възможностите за прекратяване на войната. „Ще заведа Зеленски в Москва, ще седнем и ще разговаряме“, заявява Лукашенко в интервю за френското издание „Le Point“.

Лукашенко смята, че Беларус трябва да участва в разговорите за бъдещата архитектура на сигурността в Европа, заедно с Русия. Според него изключването на Москва от подобни преговори може да доведе до нова световна война, включително до ядрен сблъсък.

Беларуският президент подчертава, че европейските държави също трябва да имат място на масата за преговори, тъй като решенията за бъдещето на континента не могат да бъдат взети единствено от Москва и Киев.

По думите му преговорите за мир все още са в начален етап, но всички страни са уморени от войната. Лукашенко предупреждава, че ако не бъде постигнато споразумение, конфликтът може да се разрасне, а ситуацията на фронта да се промени.

Той приветства усилията на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта и смята, че действията му са предотвратили по-нататъшна ескалация. Лукашенко допуска, че ако преговорите не дадат резултат, Вашингтон може да увеличи военната и финансовата си подкрепа за Украйна.

В интервюто беларуският лидер защитава и позицията на Русия, като твърди, че разширяването на НАТО на изток е провокирало Москва.

Зеленски отговори на Лукашенко: Не съм куфар, който да вземете и да отлетите с него до Москва

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли предложението на беларуския лидер Александър Лукашенко да пътуват заедно до Москва, за да разговарят с руския президент Владимир Путин. Зеленски определи идеята като несериозна и заяви, че подобна среща няма да доведе до край на войната.

„Той предлага да ме заведе. Какво съм аз за него – куфар? Да ме вземе със самолет и да отлети. Това не е сериозен разговор“, заяви Зеленски.

Украинският президент отправи и ответно предложение към Лукашенко: „Той може да вземе Путин и да отлети с него до Киев. И тук ще гарантираме тяхната сигурност“.

„Ние сме във война. Не можем да се срещнем нито в Москва, нито в Киев“, подчерта Зеленски.