Изборът на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС) е първият положителен сигнал за промяна в съдебната система, но предстои да стане ясно дали новият състав ще има волята да прекъсне натрупаните през годините зависимости. Това заяви съдия Владислава Цариградска в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Тя определи процедурата по избор като безпрецедентно публична и прозрачна, за разлика от практиките в миналото, когато според нея назначенията са били резултат от договорки на тъмно. Цариградска открои Емил Дечев, Андрей Янкулов и Таня Радуловска-Мадамжиева като личности, от които очаква да допринесат за по-голяма прозрачност в работата на кадровия орган.

„Смятам, че в рамките на възможното това е действително един добър състав, от който лично аз имам очаквания да започне бързо с нов модел“, заяви съдията.

Според Цариградска първите по-осезаеми промени в управлението на съдебната власт могат да се очакват от Прокурорската колегия, докато Съдийската колегия вероятно ще бъде по-консервативна. Като първи ключов тест за новия ВСС тя определи предстоящия избор на председателстващ съвета.

Цариградска настоя да бъде направен задълбочен анализ на кадровите решения в прокуратурата, особено на назначенията, командированията и повишенията след 2023 г. Според нея трябва да се установи дали определени магистрати са получавали професионални привилегии заради действията си по ключови разследвания. Тя призова за предварително разписани, обективни критерии за оценка на почтеността и професионалното развитие на административните ръководители.

„Именно прокуратурата е онзи инструмент, който прави възможно това страхуване и дирижиране на обществения живот“, заяви Цариградска, коментирайки предполагаемите мрежи за влияние в съдебната система, свързвани с Петьо Петров - Еврото и Мартин Божанов - Нотариуса.

Съдията отправи сериозни критики и към градския прокурор на София Емилия Русинова, включително за начина, по който са структурирани отделите, отговарящи за разследването на корупционни престъпления и престъпления, извършени от магистрати. Тя изрази притеснение и от липсата на решение по поставените пред дисциплинарната комисия въпроси, свързани с Русинова.

Освен Цариградска припомни и случая с прокурор Ивайло Занев, работил по разследването за източването на средства за автомагистрала „Хемус“. По думите ѝ обществото продължава да няма яснота за развитието на делото.

Съдията подчерта, че в прокуратурата има почтени професионалисти, които искат да работят единствено в съответствие със закона и вътрешното си убеждение, без административен натиск, заплахи и страх. „Обществото трябва в крайна сметка да избере иска ли да подкрепи достойните хора, които могат да бъдат гарант за правата на всеки един от обществото“, каза Цариградска.

Целия разговор гледайте във видеото.