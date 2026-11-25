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Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва своя патронен празник. По традиция честванията започнаха с богослужение в академичния параклис на Богословския факултет, след което литийно шествие се отправи към паметника на свети Климент Охридски.
Академичният съвет на Алма матер, начело с ректора проф. Елиза Стефанова, поднесе венец пред паметника на светеца. Цветя бяха положени и пред паметниците на дарителите на университета - братята Евлоги и Христо Георгиеви.
Кулминацията на празничната програма е академичното тържество в аулата на Софийския университет. Приветствено слово към присъстващите произнесе и президентът Илияна Йотова
Редактор: Ралица Атанасова