Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отбелязва своя патронен празник. По традиция честванията започнаха с богослужение в академичния параклис на Богословския факултет, след което литийно шествие се отправи към паметника на свети Климент Охридски.

Академичният съвет на Алма матер, начело с ректора проф. Елиза Стефанова, поднесе венец пред паметника на светеца. Цветя бяха положени и пред паметниците на дарителите на университета - братята Евлоги и Христо Георгиеви.

Кулминацията на празничната програма е академичното тържество в аулата на Софийския университет. Приветствено слово към присъстващите произнесе и президентът Илияна Йотова