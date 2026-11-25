Депутатите приеха на първо четене бюджета на НЗОК. Основният въпрос в разискванията беше има ли достатъчно пари за профилактика?

Увеличението по това перо е около 25%, а за болничната помощ - около 9%. Но това, което изтъкват от опозицията, е, че сумарно отново парите за клинични пътеки доста надхвърлят тези за профилактичната помощ.

„Общо ръстът в процентно съотношение за извънболнична медицинска помощ е 29,5%. Логиката за повече превенция и профилактика с цел намаляване на бремето на болестта е неоспорима”, каза Катя Ивкова.

Но никой не ѝ повярва и дебатът тръгна в тази посока: „Пак ще чакаме хората да се разболеят, за да вземат болниците пари за хоспитализация от касата“.

„Виждаме, че отново парите за болниците са повече”, каза заяви Лъчезар Иванов от ГЕРБ.

„Да, виждаме първи стъпки, но дали те са достатъчни? Според нас, за съжаление, за поредна година не се предвиждат реформи или поне сериозни реформи”, каза Джевдет Чакъров от ДПС.

Друг проблем – пак нямало заложени пари за младите лекари, а само приказки, че такива ще има. И въпреки че увеличението на парите за профилактика е най-голямо, това всъщност нямало никакво значение.

„От тези нови 100 евро, които получаваме, 40 отиват в болниците, 25 отиват за лекарства. А за това, което се изтъкваше за профилактика, за личния лекар, за специалистите в извънболничната помощ и за изследвания, взети заедно, остават едва 14 евро. Системата пак казва на всеки един от нас: „Елате, когато се разболеете тежко и трябва да ви вкараме в болница“, вместо: „Идвайте навреме“, каза Александър Симидчиев от „Демократична България”.

„Министерството на здравеопазването и управляващите използват две, мекият начин да ги нарека е манипулации, точният начин да ги нарека е лъжи. Първата от тях е, че има приоритет върху превенцията и профилактиката”, каза Николай Денков от „Продължаваме промяната”.

Общото мнение, което се забелязва сред опозицията – бюджетът на Здравната каса просто е нефункционален.

„Всяка година от 5 години насам ние от „Възраждане“ виждаме едно и също нещо – един милиард лева повече е в касата и нищо различно”, каза Георги Георгиев от „Възраждане”.

Депутатите продължават с обсъждането на първо четене на бюджета на Държавното обществено осигуряване.