До края на седмицата се очаква да се образува снежна покривка в Северна България. Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да тръгват на път с с подходящи гуми и подготвени за зимни условия автомобили. Да карат със съобразена скорост и да спазват дистанция, за да не блокират движението и работата на снегопочистващата техника.

В четвъртък рано сутринта минималните температури ще са предимно между минус 3 и 2 градуса и е възможно да се образуват поледици в северозападните райони и по долините на Струма и Места. През деня ще се затопли и още през нощта от северозапад ще започнат валежи от дъжд. В петък те ще се увеличат, особено в Северозападна България.

В събота температурите ще са ниски. от АПИ обръщат внимание за рискове от поледици и обледенявания в Североизточна България и Източния Предбалкан. В планинските проходи се очаква силен снеговалеж, а в останалата част от страната ще има значителни валежи от дъжд. В неделя снеговалежът ще обхване по-голямата част от страната, като в Северна България ще се образува снежна покривка. Републиканската пътна мрежа е в режим на зимно поддържане като в момента повечето пътни настилки са превантивно обработени от Областните пътни управления и фирмите по поддръжка, уточняват от агенцията. Те непрекъснато следят метеорологичните прогнози за своевременна намеса, особено в проходите и високопланинските райони.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.