Пленарният ден в Народното събрание премина с критики от страна на опозицията към управляващите по темите за цените на енергията, състоянието на бюджета и пенсионната система. Основен акцент в пленарната зала бяха цените на природния газ и на електроенергията.

„Това, че една преписка не се разпределя, няма да доведе до това цените на електроенергията да паднат. За месец октомври средната борсова цена на електрическата енергия е 232 евро на мегаватчас, които са значително повишение в сравнение с предходните месеци. Предстои перфектната буря”, заяви от трибуната депутатът от ГЕРБ Жечо Станков. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова го увери, че разпореждането по въпроса вече е подготвено.

Коментар по състоянието на сектора направиха и от „Продължаваме Промяната”

„Днес българската енергетика е изправена пред сериозен проблем, който мнозинството не може да обясни с международната обстановка. Проблемът е в липсата на последователна политика, закъснели решения и в отсъствието на реална защита за бизнеса и гражданите. Управляващите говорят за стабилност, но бизнесът и икономиката получават все по-непредвидими сметки”, посочи депутатът от „Продължаваме Промяната” Радослав Рибарски.

Темата за втория стълб на пенсионната система също породи коментари между управляващи и опозиция. Въпреки уверенията на кабинета, че няма да се взимат средства от парите за пенсии, опозицията обяви, че е отправила официално питане към Европейската комисия.

„Докато премиерът Радев твърдеше, че в Брюксел води тежка битка за социалните права на българите, за социалните плащания и за пенсиите, всъщност той се е опитвал да води битка как да сложи ръка на пенсиите, за да може да се покрие дефицитът в бюджета”, заяви в кулоарите депутатът от „Демократична България” Ивайло Мирчев.

От мнозинството отговориха, че за част от политиците предизборната кампания явно не е приключила и определиха твърденията за намеса в пенсионните фондове като продължаваща дезинформация.

В рамките на заседанието законопроектът на „Възраждане” за българския език получи парламентарна подкрепа на първо четене, включително от депутатите на „Прогресивна България”.

Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов сподели, че е останал изненадан от гласуването на колегите си: