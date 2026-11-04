През последните седмици са проведени интензивни разговори с Европейската комисия по параметрите на държавния бюджет за 2027 година. Окончателните параметри ще бъдат представени в петък. Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът Атанас Пеканов.

На въпрос от журналисти има ли съгласие с европейските партньори по бюджетната рамка, той посочи, че е постигнат определен консенсус, но отказа да даде повече подробности преди официалното ѝ представяне. "Намаляването на бюджетния дефицит остава сред основните задачи", изтъкна Пеканов, но според него проблемите са структурни и не могат да бъдат решени в рамките на една година. Той обърна внимание на натрупването на социални разходи и увеличаването на възнагражденията в публичния сектор през последните шест години, без да е осигурено съответното финансиране.

По думите му правителството полага усилия за ограничаване на дефицита, като същевременно ще запази политиката по доходите и социалната подкрепа за децата и семействата. Предвижда се и оптимизация на държавните разходи, включително в работата на институциите и министерствата, както и ограничаване на прекомерните разходи. „Необходимо е да се прекрати практиката по поемане на нови задължения, без те да бъдат обезпечени с необходимото финансиране“, подчерта Пеканов.

Вицепремиерът обясни и че България започва подготовката на Националния план за партньорство за периода 2028-2034 г., в който ще бъдат заложени инвестиции и реформи, насочени към изпълнението на националните приоритети. „С разрешението на Министерския съвет днес започваме официалната процедура по програмиране и планиране на средствата от следващия европейски бюджет за новия програмен период 2028-2034 г.“, заяви той.

България, както и останалите държави членки на Европейския съюз, трябва да изготви национален и регионален план за партньорство. В него ще бъдат включени инвестиции и реформи по модел, сходен с този на Плана за възстановяване и устойчивост, обясни вицепремиерът.

През следващата седмица ще се проведе първа официална среща с всички министерства, на която ще бъдат представени актуалните насоки на Европейската комисия за структуриране на процеса. В следващите две седмици се предвижда да започнат и разговори със социалните партньори, Националното сдружение на общините в Република България, синдикатите и работодателските организации.

Все още няма окончателна яснота за общия финансов ресурс, с който България ще разполага през следващия програмен период. Причината са продължаващите преговори на европейско ниво за размера на следващия многогодишен бюджет на ЕС. По предварителни оценки става въпрос за между 15 и 20 млрд. евро.

"Предвидените инвестиции ще трябва да бъдат обвързани с конкретни реформи, съобразени както с националните приоритети, така и със специфичните препоръки на Европейската комисия към България", посочи Пеканов.

Първата версия на плана се очаква да бъде представена през пролетта, а подготовката на окончателния вариант ще отнеме няколко месеца. Вицепремиерът подчерта, че реформите трябва да бъдат реалистични и изпълними в рамките на периода 2028-2034 г.