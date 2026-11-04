Всяко растение може да "пее", обясняват от Университетската ботаническа градина в Балчик. С помощта на специални биофедбек сензори специалистите там успели да уловят слабите електрически импулси от вековен кактус. Докато живеят и взаимодействат с околната среда, растенията генерират вибрации. Устройствата преобразуват тези микросигнали в хармонични музикални ноти.

В публикувано в каналите на Ботаническата градина видео можем да чуем песента на уникалния Opuntia streptacantha - невероятен кактус от колекциите в градината, чиято възраст е над 100 години. Биоактивността му звучи като меките ноти на ксилофон.

Opuntia streptacantha са кактуси, истински гиганти в природата, които могат да живеят десетилетия. Перфектно се адаптират към сурови сухи условия, разказват от Ботаническата градина в Балчик.

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