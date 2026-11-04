Софийската районна прокуратура внесе искането за постоянно задържане под стража на Йордан Атанасов, обвинен, че е причинил смъртта на кучето Кнопа. Предстои съдът да насрочи час на заседанието.

43-годишният мъж е обвинен, че е проявил особена жестокост към животното, причинявайки смъртта му. След като беше обявен за издирване, вчера той се предаде в Столичната дирекция на вътрешните работи, придружен от адвоката си.

Според данните на разследването около 20:50 ч. на 1 ноември Атанасов е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа. Вследствие на удара животното почина.

От прокуратурата посочват, че престъплението е извършено с особена жестокост. По случая са разпитани свидетели, проведени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. При доказано подобно деяние наказателният кодекс предвижда от 2 до 8 години лишаване от свобода.

Насилието предизвика силно обществено възмущение и реакции срещу насилието над животни.