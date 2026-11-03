Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишния мъж, обвинен,че е проявил особена жестокост към куче, като му причинил смърт.

„Заподозреният за убийството на малкото куче в столичния квартал „Кръстова вада” е в Столичната дирекция на вътрешните работи заедно с адвоката си. Той ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите действия". Това съобщи по-рано днес вътрешният министър Иван Демерджиев в публикация във Facebook.

По думите му след подадения сигнал за убитото животно СДВР е реагирала незабавно. Заподозреният бил установен и обявен за издирване, тъй като се укривал.

„Насилието над животни не може да се подминава. Не само че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност към насилие и над хора”, написа Демерджиев.

Видео: NOVA

Малко преди 12.00 ч. обвиняемият беше изведен с белезници и конвоиран до Четвърто районно управление. Той е задържан за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за насилие над гръбначно жиотно и за причиняване на смърт.

По-късно днес в свое изявление вътрешният министър определи случилото се като изключително възмутителна проява на агресия. Демерджиев призова прокуратурата да предприеме необходимите действия. „Подобни прояви на насилие са нетърпими и трябва да бъдат пресичани категорично", смята той.

Министърът посочи още, че според информация от директора на Столичната дирекция на вътрешните работи задържаният е бил замесен и в предишен случай, по който прокуратурата е отказала да образува производство. „Колкото по-бързо и по-категорично правоохранителните органи действат, толкова по-малко подобни неща ще виждаме в ежедневието си”, заяви Демерджиев.

Жестокият случай на насилие над животно предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи . Случилото се е заснето от охранителна камера, а кадри се разпространяват в интернет. На тях се вижда как мъж рита куче от породата йоркширски териер с всички сили в столичния квартал „Кръстова вада“.

Трагедията се разиграла на 1 ноември около 21.00 ч. в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. 9-годишното куче на име Кнопа тежало едва три килограма. Собствениците заявиха пред NOVA, че мъжът му посегнал, защото то преминало покрай къщата, в която живеел.

„Той просто ми каза, че тук не било позволено да се разхождат кучета. Попитах го защо, тъй като си нося пликче и щях да почистя след животното. Малко след този момент, той направо побесня”, разказа Константин.

На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как мъж нанася силен ритник на малкото куче, докато то е на разходка със своя стопанин. От удара животното отхвърча към паркиран автомобил и се удря в него. Според свидетелски разкази кучето починало на място.

Случаят доведе и до протест срещу насилието над животни в „Кръстова вада“. Хората, които се събраха пред дома на мъжа, проявил агресията, настояха за тежко наказание. Според съседи мъжът подбирал кого да атакува – основно жени с малки кучета.

Днес в ефира на "Здравей, България" Таня Божкова разказа , че нейното куче станало обект на агресия от страна на същия мъж в петък сутринта. Случката се разиграла на тротоара пред кооперацията, в която мъжът живее, докато тя разхождала своя померан с тегло едва 2 килограма.

По-късно с позиция по случая излязоха и от фондация „Четири лапи”.

„Насилието над животни не бива да се толерира и да остава безнаказано. То е престъпление, което трябва да има последствия. В много случаи насилието над животни прераства в насилие над хора", заявяват от организацията във Facebook.

И призовават отговорните институции да подведат извършителите под пълна наказателна отговорност и да бъдат приети още по-строги законови мерки за защита на животните.

„Години наред се борим за по-хуманно отношение към животните, защото вярваме, че всяко живо същество заслужава живот без болка и страх", коментират още от фондацията.

От „Четири лапи” призовават още хората да прочетат информацията за това как да се реагира при жестоко или нехуманно отношение към животно.