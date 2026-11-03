Протест пред Съдебната палата в Бургас срещу решението на съда да промени мярката за неотклонение на Никола Бургазлиев от постоянен арест в домашен арест с електронно наблюдение. Той е обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година, при който бяха ранени петима пешеходци. Сред пострадалите бяха 4-годишният Мартин и майка му Христина, която по-късно почина от травмите си.

Недоволството е провокирано от решението на съда от 29 октомври. Протестът е организиран от сдружение „Ангели на пътя“ и започна преди поредното редовно заседание по делото, насрочено за 10:00 часа. В четвъртък Апелативният съд в Бургас трябва да разгледа промяната на мярката за неотклонение, която прокуратурата обжалва.

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„Организираме протест срещу това той да бъде пуснат под домашен арест. За нас мястото му е зад решетките. Няма място навън. Престъплението е много тежко - с умисъл и наркотици. Казват, че е много млад, но това, че ще получи тежка присъда според нас означава, че има голяма вероятност той да се укрие“. Това заяви в "Здравей, България" чичото на пострадалия Мартин Юлиян Здравков. По думите му тежестта на обвинението и възможността за налагане на сериозно наказание пораждат опасения, че Бургазлиев може да се укрие.

В протеста се включи и Николай Попов, бащата на загиналата Сияна. Той съобщи, че за два дни са събрани 10 200 подписа срещу промяната на мярката за неотклонение. „Срещу това поредно безобразие събрахме 10 200 подписа“, заяви Попов. Той направи паралел между случая с Никола Бургазлиев и този с осъдения за смъртта на Милен Цветков, като посочи, че двамата извършители освен че са млади - ползват и един и същи адвокат.

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„Престъплението е изключително тежко и този човек го грози доживотен затвор според законодателните промени, които действат към момента. Затова той трябва да остане зад решетките, за да не видим случай „Стоян Колев 2“, коментира още Попов.

Адвокат Георги Радков, който представлява семейството на пострадалите, също изрази несъгласие с решението за домашен арест. Той припомни, че при разглеждането на мярката един от членовете на съдебния състав е изразил особено мнение. „Искането е допустимо, но само по себе си не е основателно. Не го казваме само ние. Каза го и един от съдиите по делото“, посочи адвокатът.

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По думите му четирима съдии са подкрепили промяната на мярката, докато един е бил на противоположното мнение и е възприел доводите на защитата на пострадалите. „Младостта не е порок, но не е и привилегия“, заяви Радков. Той изрази опасения, че съществува риск Бургазлиев да напусне страната, и призова съдът да приложи закона еднакво към всички.

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