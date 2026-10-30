Окръжната прокуратура в Бургас протестира съдебното определение, с което на Никола Бургазлиев е наложена мярка за неотклонение „домашен арест“. Той е подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в курортния комплекс Слънчев бряг, при която загина жена, а други трима души пострадаха.

Прокуратурата е внесла протеста срещу определението на Окръжния съд в Бургас от 29 октомври 2026 г. Предстои той да бъде разгледан от състав на Апелативния съд в града.

Съдът пусна под домашен арест Никола Бургазлиев, подсъдим за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Според обвинението Бургазлиев е причинил смъртта на жена, починала на 3 септември 2025 г. в болнично заведение, както и тежка телесна повреда на нейния син. При инцидента са пострадали и други двама души, получили средни телесни повреди.

Разследването е установило, че катастрофата е станала на 14 август 2025 г. около 13:50 ч. на път в Слънчев бряг. По данни на прокуратурата подсъдимият е управлявал четириколесно електрическо превозно средство (АТВ) след употреба на високорисково наркотично вещество - тетрахидроканабинол.

Обвинението твърди, че при управлението на превозното средство Никола Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. По този начин той е причинил сблъсък с преминаващите пешеходци, довел до тежките последици.

Редактор: Георги Иванов