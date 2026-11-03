Пет години след жесток побой, оставил мъж от София напълно сляп, справедливост все още няма. През 2025 г. нападателят му е осъден на 4 години затвор, но присъдата така и не влиза в сила. Причината - съдията забавя с година изготвянето на мотивите към решението. Когато мотивите най-после са готови, възниква нов проблем - според адвоката на пострадалия липсват подписите на съдебните заседатели.

Димитър Русев е възпитаник на Френската гимназия. След това учи философия и оперно пеене. Години наред е в състава на Софийската опера и оперета. През 2021 година - докато се разхожда в градинка в кв. „Княжево“, е пребит от агресивни наркозависими, известни на полицията. От побоя губи напълно зрението на едното си око. Изпада в депресия, губи съня си. Единствено пеенето го успокоява.

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Около 1 часа през нощта на 8 август не може да заспи и излиза пред блока. Изпява химна, рецитира Ботев. Неочаквано, без никакво предупреждение, срещу него изскача висок, здрав мъж, който без да промълви и дума, му нанася силни юмручни удари в лицето. Един от тях буквално превръща здравото му око - това, с което вижда - в пихтия.

"Травмата беше много тежка. Имаше масивен кръвоизлив. Беше избит и ирисът, и лещата на окото", заяви доктор Веселин Даскалов.

Така Димитър остава напълно сляп. По ирония на съдбата родителите му са очни лекари. Баща му е помогнал на хиляди хора да прогледнат. Но за сина си не може да направи нищо. "Тази травма може да се получи с много силен удар", категоричен е бащата на потърпевшия доктор Васил Русев.

След като по балконите започват да излизат хора, чули виковете за помощ, нападателят си тръгва.Тодор Симеонов е домоуправителят на входа на отсрещната кооперация, намираща се на 10 метра от мястото на побоя. Мъжът е на балкона, когато биячът излиза от входа, отива към Димитър и започва да го бие. Той веднага го разпознава. Това е Велизар Маринов, който живее във входа от 10 години. Ето го. С телосложението и близо двуметровия си ръст трудно може да бъде сбъркан.

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NOVA направи справка. Оказа се, че разпознатият от домоуправителя като бияч на Димитър – Велизар Маринов, е познат на полицията. Две седмици след жестокия побой над Димитър Велизар Маринов е арестуван. Срещу него са събрани достатъчно доказателства и му е повдигнато обвинение за нанасяне на тежка телесна повреда. Съдът му налага мярка за неотклонение „домашен арест“. По негово искане изтърпява домашния си арест в апартамент в друг квартал.

Месец след излъчването на репортажа през 2021 г. делото срещу Маринов започва в Софийския районен съд. И продължава четири години. Завършва с ефективна присъда - 4 години затвор за Велизар Маринов за нанасяне на тежка телесна повреда на Димитър Русев, който ослепява завинаги след побоя.

Чаканата от него четири години справедливост обаче на практика се оказва мираж. Защото въпреки че съдията по делото Чавдар Костов произнася присъдата в съдебната зала през 2025 г. и осъжда подсъдимия, повече от година след това не изготвя мотивите към нея, въпреки че е длъжен да го направи в едномесечен срок.

Така на практика делото спира, защото по закон без приложени писмени мотиви решението не може да влезе в сила. Казано просто - писмените мотиви на съдията са неразделна част от съдебното решение и без тях то не може да породи правните си последици. Тоест нито присъдата може да бъде изпълнена и осъденият Велизар Маринов да влезе в затвора, нито самият той може да я обжалва пред по-горна инстанция. И така - цяла година.

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"Той фактически е осъден, но не може да влезе в затвора без мотивите. Делото не може да мине на по-висока инстанция, която да завърши окончателно съдебния процес. Искахме да заведем отделно гражданско дело за някакъв вид кръвнина. Обаче давностният срок изтече. Пет години минаха. Трябваше да заплатим 4 процента съдебна такса, но ние чакахме да излязат мотивите по това дело. Но нямахме възможност да платим. Мислехме, че мотивите ще излязат в законовия срок, а не една година след това", заяви доктор Васил Русев, който е баща на потърпевшия.

След десетките жалби и след като екипът ни отново се зае със случая, след година забавяне съдия Костов най-после написа така чаканите мотиви към съдебното решение, с което осъжда Велизар Маринов на 4 години затвор.

Но... съдебните мъки и чакането на пребития и ослепял мъж и близките му не свършиха дотук.

След като съдията най-после написа мотивите към съдебното си решение, забележете – оказа се, че самото съдебно решение е подписано от съдията, но според адвоката на потърпевшия липсват подписите на двамата съдебни заседатели, участвали в делото.

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А без техните подписи на практика съдебното решение и присъдата, постановена с него, нямат правна стойност. Иначе казано - без подписите им няма съдебно решение и няма присъда. Източници от съда споделиха пред екипа ни, че подобно нещо се е случвало и друг път в съдебната практика и причината обикновено е разсеяност на съдията.

NOVA изпрати запитване по случая до председателя на Софийския районен съд, на което така и не получихме отговор.

Остават въпросите: каква е причината подписите на съдебните заседатели да липсват от съдебното решение на съдия Чавдар Костов по делото срещу подсъдимия за жестокия побой? Както и защо същият съдия не успява в продължение на една година да напише мотивите към съдебното решение, за да придобие то правна стойност? Заради това повече от пет години делото де факто все още е на първа инстанция, макар в съдебната зала съдията да е произнесъл присъда.

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Междувременно осъденият Велизар Маринов е на свобода. Мярката му „домашен арест“ е отменена с началото на делото срещу него и оттогава той е свободен човек - пътува, радва се на живота и гледа свободно света около себе си. За разлика от ослепелия след жестокия побой Димитър, който оттогава прекарва живота си в мрак и трудно става от леглото.

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