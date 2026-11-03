Пресякоха опит за контрабанда на 51 змии. Влечугите са открити в камион, пътуващ от Западна Европа към Близкия изток.

На 2 ноември камионът пристигнал на Митническо бюро-Видин, където шофьорът обявил, че превозва само декларираната стока и иска да оформи транзитни документи за напускане на ЕС.

Снимка: Агенция "Митници"

Митническите служители обаче извършват щателна проверка и откриват памучни вързопи от чорапи, завързани със свински опашки, както и пластмасови кутии.

Открити са 12 бебета хондураска млечна змия (Lampropeltis hondurensis), 3 зрели хондураски млечни змии (Lampropeltis hondurensis), както и 36 кралски питона (Python regius) от различни морфи. Кралските питони са били поставени в чорапи, а хондураските млечни змии – в пластмасови кутии. Установено е, че 36-те кралски питона са вид, защитен по CITES, а за нито едно от общо 51 намерени влечуги не е имало надлежна документация.

Снимка: Агенция "Митници"

За случая са уведомени служители на БАБХ и РИОСВ. Предстои змиите да бъдат транспортирани до Зоологическата градина в София, където да бъдат настанени.

Снимка: Агенция "Митници"

Инспекторите от ОДБХ – Видин са съставили акт за установяване на административно нарушение, а работата на РИОСВ и Агенция „Митници“ по случая продължава.

Редактор: Ина Григорова