Високотехнологичната нелегална фабрика, разбита край Карнобат в сряда, е произвеждала цигари за търговската мрежа не само у нас, а и в Европа.

Разследващи влезли в производственото хале, което се намира в промишлената зона на града. Там открили около 12 тона продукция и 5 мастербокса реплики на световноизвестни марки цигари.

Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат

По случая е задържан 58-годишен мъж от Карнобат. Разследването е в начален етап, заяви прокурор Мария Маркова. Тя посочи, че се извършват процесуално-следствени действия, за да се установи дали има и други замесени в престъпната дейност.

Комисар Павел Колев посочи, че на този етап няма как да се каже какво количество от цигарите е излязло на пазара.