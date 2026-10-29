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Задържан е мъж на 58 години
Високотехнологичната нелегална фабрика, разбита край Карнобат в сряда, е произвеждала цигари за търговската мрежа не само у нас, а и в Европа.
Разследващи влезли в производственото хале, което се намира в промишлената зона на града. Там открили около 12 тона продукция и 5 мастербокса реплики на световноизвестни марки цигари.
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
По случая е задържан 58-годишен мъж от Карнобат. Разследването е в начален етап, заяви прокурор Мария Маркова. Тя посочи, че се извършват процесуално-следствени действия, за да се установи дали има и други замесени в престъпната дейност.
Комисар Павел Колев посочи, че на този етап няма как да се каже какво количество от цигарите е излязло на пазара.
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