В момента тече срокът за обжалване на решението на Софийския градски съд за условно предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, осъден на 9 години затвор за смъртта на журналиста Милен Цветков. Началникът на затвора излезе със становище, според което Николов не се е поправил и не би следвало да бъде освобождаван предсрочно. Софийската градска прокуратура също не е съгласна с решението на съда и го протестира. Темата в ефира на „Здравей, България” коментира говорителят на СГП Николай Николаев.

„Вече внесохме акт в Апелативния съд като мотивираме неправилността на съдебното определение с отсъствието на категорични доказателства, че осъденият се е поправил. В тази насока са нашите съображения”, заяви той.

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Николаев обясни, че администрация на затвора изготвя периодични доклади, които отразяват поведението на осъдения – дали е участвал в различни дейности в затвора, дали е работил, дали е спазвал правилата. „Спазването на правилата обаче не е ключ от килията, а е задължение на всеки затворник. Това е причината да са необходими и други доказателства за това, че лицето наистина се е поправило”, каза Николаев.

Говорителят на прокуратурата уточни, че Кристиян Николов е изтърпял 3 години, 3 месеца и няколко дни в затвора.

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„Смятаме, че е преждевременно да се приема, че той се е поправил, доколкото има още време, през което може да бъде осъществено допълнително корекционно въздействие върху него. В края на юли режимът на осъдения е променен от общ, при какъвто е изтърпявал наказанието си до този момент, на лек”, обясни той.

В допълнение Николаев каза, че е изминал твърде кратък период, през който той е имал възможност да демонстрира поведението си при лек режим и следва да продължи да изтърпява наказанието си.

Експертът посочи, че у нас условно предсрочно освобождавани са около 500 души. „Не съм напълно убеден, че предпоставките, които са до голяма степен формални, напълно съответстват на целите на закона. Защото една от тях е да се превъзпита осъденият. Ние сме далеч от мисълта, че трябва да държим тези хора в затвора вечно. Генералната цел е превенция”, каза той.

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Редактор: Никола Тунев