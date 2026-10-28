В отдел „Икономическа полиция“ в СДВР е постъпила информация за предполагаемо документно престъпление. При проверка е установено, че в кантора в София брокер е представил нотариален акт от 1993 г., удостоверяващ правото на собственост върху два съседни поземлени имота с обща площ от около 4000 кв. м. Брокерът поискал да се състави констативен нотариален акт, чрез който като собственици на имотите да бъдат вписани наследниците на човек, който не е действителният собственик.

Впоследствие е установено, че документът, представен пред нотариуса, е фалшив.

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Снимка: СДВР

Акцията по пресичане на имотната измама е проведена на 26 октомври. На място в нотариалната кантора били задържани двама мъже - 48 годишен, искал признаването и вписването като собственик на имотите, и 42-годишният брокер. В паркиран наблизо автомобил били задържани още трима мъже - на 39, 54 и 55 години. Колата управлявал 39-годишният, известен на полицията за измама и документно престъпление. По случая било образувано досъдебно производство.

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При последвалите процесуално-следствени действия от автомобила и от три апартамента в столични квартали са иззети намерените оригинали и копия на фалшивия нотариален акт, представен пред нотариуса; множество стари нотариални актове и скици за различни имоти, решения, издадени от Министерството на земеделието и храните, молби-декларации; удостоверения, кръгли и правоъгълни печати.

Петимата мъже били задържани с полицейска мярка до 24 часа. След доклад на материалите в Софийската районна прокуратура, на двама от тях – 39- и 48-годишния, са повдигнати обвинения за измама и документни престъпления и им е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа.

Работата по случая продължава.

Редактор: Цветина Петрова