ДНК изследване свърза серийния убиец Тед Бънди със смъртта на оше една тийнейджърка от Юта, съобщиха американските властите. Това се случва точно 52 години след като тялото ѝ беше открито в гората от ловец.

Бънди е мъртъв от 1989 г., но броят на потвърдените му жертви продължава да расте благодарение на напредъка в ДНК тестовете. Той е убил най-малко 30 жени и момичета в множество щати през 70-те години на миналия век, а много други негови жертви са успели да избягат или са оцелели, след нанесени от него наранявания.

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Разследващите са убедени, че Бънди е отговорен за убийството на 17-годишната Мелиса Ан Смит през 1974 г. Нейната смърт отдавна е била посочена като неразкрит случай, заяви на пресконференция прокурорът на окръг Съмит.

🔥 BREAKING: TED BUNDY LINKED TO ANOTHER MURDER — 52 YEARS LATER. Utah authorities announced today that new DNA evidence confirms serial killer Ted Bundy murdered 17-year-old Melissa Ann Smith in 1974. Melissa was the daughter of a local police chief. She disappeared on October 18, 1974, after meeting friends at a pizza restaurant in Midvale, Utah.. Her body was discovered nine days later in a wooded area. In a wild coincidence, today’s announcement comes exactly 52 years to the day that her body was found. Bundy never confessed to killing Melissa, but he was always the prime suspect. Now, nearly 38 years after his execution, advances in DNA technology have finally allowed investigators to close her case. Investigators matched DNA evidence from Melissa's case to evidence from Laura Ann Aime's murder, which had already been linked to Bundy through DNA testing. And the breakthrough raises another chilling question: How many more of Bundy’s victims remain unidentified or unconfirmed? — Unmasked True Crime (@crimeunmasked) October 27, 2026

Властите успяха да приключат случая, като направиха ключови връзки с ДНК, открита у Смит и Лора Ейм, друга жертва на Бънди, чийто случай беше решен миналия април в окръг Юта. ДНК-то на Бънди беше в досие във Флорида, където той беше осъден и в крайна сметка екзекутиран.

DNA-Test beweist es. Nach mehr als 51 Jahren wurde der Mörder der 17-Jährigen endlich offiziell identifiziert: Ted Bundy war der Mörder von Laura Aime. https://t.co/t9kQzwsK4W https://t.co/4Ds0uRzIIY — Kronen Zeitung (@krone_at) April 3, 2026

Освен тези доказателства, смъртта на Смит показва белези на „модела, мотива, средствата и възможността“ на Бънди, каза прокурорът.

Държавната криминална лаборатория в Юта получи нова технология през 2023 г., която извлича ДНК от проби, дори ако са малки и претърпели изменения с годините или съдържащи ДНК от множество хора.

„Този ​​случай демонстрира важността на запазването на доказателствата“, каза шерифът на окръг Солт Лейк, чийто отдел е разследвал и убийства, свързани с Бънди.

Ted Bundy linked to another teenage girl's murder almost four decades after execution https://t.co/QNVkyq1JzC https://t.co/r9GpXIvs05 — LADbible (@ladbible) October 27, 2026

Роднините на Смит са били уведомени относно откритията, но са отказали да присъстват на пресконференцията и да говорят с репортери, съобщиха от шерифската служба на окръг Съмит. Родителите ѝ са починали.

Бащата на Смит е бил началник на полицията в Мидвейл, южно от Солт Лейк Сити. Тя е била в ресторант, преди да изчезне на 18 октомври 1974 г., съобщава по това време вестник „Солт Лейк Трибюн“. Девет дни по-късно тялото ѝ е намерено в окръг Съмит.

Бънди е екзекутиран на електрически стол във Флорида през 1989 г., след като е осъден за три убийства, включително на две жени в женското студентско дружество „Чи Омега“ в Държавния университет на Флорида.

В последните си дни той прави серия от самопризнания, включително за някои престъпления, които преди това бяха неизвестни на полицията. Не всички от тези случаи са потвърдени.

Освен Флорида и Юта, властите съобщиха, че Бънди е имал жертви в Колорадо, Айдахо и щата Вашингтон. Те казаха, че работят специално за разрешаването на смъртта на 16-годишната Нанси Уилкокс от Юта през 1974 г.

Редактор: Цветина Петрова