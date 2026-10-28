Бънди беше екзекутиран през 1989 г.

ДНК изследване свърза серийния убиец Тед Бънди със смъртта на оше една тийнейджърка от Юта, съобщиха американските властите. Това се случва точно 52 години след като тялото ѝ беше открито в гората от ловец.

Бънди е мъртъв от 1989 г., но броят на потвърдените му жертви продължава да расте благодарение на напредъка в ДНК тестовете. Той е убил най-малко 30 жени и момичета в множество щати през 70-те години на миналия век, а много други негови жертви са успели да избягат или са оцелели, след нанесени от него наранявания.

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Разследващите са убедени, че Бънди е отговорен за убийството на 17-годишната Мелиса Ан Смит през 1974 г. Нейната смърт отдавна е била посочена като неразкрит случай, заяви на пресконференция прокурорът на окръг Съмит.

Властите успяха да приключат случая, като направиха ключови връзки с ДНК, открита у Смит и Лора Ейм, друга жертва на Бънди, чийто случай беше решен миналия април в окръг Юта. ДНК-то на Бънди беше в досие във Флорида, където той беше осъден и в крайна сметка екзекутиран.

Освен тези доказателства, смъртта на Смит показва белези на „модела, мотива, средствата и възможността“ на Бънди, каза прокурорът.

Държавната криминална лаборатория в Юта получи нова технология през 2023 г., която извлича ДНК от проби, дори ако са малки и претърпели изменения с годините или съдържащи ДНК от множество хора.

„Този ​​случай демонстрира важността на запазването на доказателствата“, каза шерифът на окръг Солт Лейк, чийто отдел е разследвал и убийства, свързани с Бънди.

Роднините на Смит са били уведомени относно откритията, но са отказали да присъстват на пресконференцията и да говорят с репортери, съобщиха от шерифската служба на окръг Съмит. Родителите ѝ са починали.

Бащата на Смит е бил началник на полицията в Мидвейл, южно от Солт Лейк Сити. Тя е била в ресторант, преди да изчезне на 18 октомври 1974 г., съобщава по това време вестник „Солт Лейк Трибюн“. Девет дни по-късно тялото ѝ е намерено в окръг Съмит.

Бънди е екзекутиран на електрически стол във Флорида през 1989 г., след като е осъден за три убийства, включително на две жени в женското студентско дружество „Чи Омега“ в Държавния университет на Флорида.

В последните си дни той прави серия от самопризнания, включително за някои престъпления, които преди това бяха неизвестни на полицията. Не всички от тези случаи са потвърдени.

Освен Флорида и Юта, властите съобщиха, че Бънди е имал жертви в Колорадо, Айдахо и щата Вашингтон. Те казаха, че работят специално за разрешаването на смъртта на 16-годишната Нанси Уилкокс от Юта през 1974 г.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Асошиетед прес"

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