Нов документален филм по Neflix разказва историята на смятаната за първата жена сериен убиец в САЩ - Айлин Уорнос. Лентата е със заглавие „Aileen: Queen of the Serial Killers“ („Айлин: Кралицата на серийните убийци“). Смята се, че Уорнос е убила най-малко 7 мъже в периода 1989-1990 г., докато работела като проститутка на магистралите на Флорида. Арестувана е през 1991 г. и пледира, че е действала при самозащита. Осъдена на смърт за шест убийства. Тялото на една от предполагаемите ѝ жертви никога не е намерено и затова Уорнос не получава наказание по този случай. Екзекутирана е през 2002 г.

Преди години историята на Уорнос беше разказана във фила "Чудовище", с Чарлийз Терон в главната роля.

MONSTER [2003]

Directed by Patty Jenkins



This is one of Charlize Theron's best performances, without question. She absolutely transforms and is unrecognizable as serial killer Aileen Wuornos. In fact, her performance was so good that she went home with an Academy Award 🏆 pic.twitter.com/K0oDKkwYFO — Mike David (@mikemovies) October 2, 2025

Уорнос има изключително трудно детство. Родителите ѝ тийнейджъри се разделят преди раждането ѝ. Баща ѝ получава доживотна присъда за изнасилване на 7-годишно момиченце. Две години по-късно той се самоубива в затвора.

Когато Уорнос е на почти четири години, тя и по-големият ѝ брат Кийт отиват да живеят при техните баба и дядо по майчина линия, тъй като майка им ги изоставя. Според Уорнос дядо ѝ, който бил алкохолик, я малтретирал физически и сексуално. Тя също така твърди, че е имала сексуална връзка с брат си.

Когато е на 14 години, приятел на дядо ѝ я изнасилва, тя забременява и бива изпратена в дом за самотни майки. Детето ѝ е дадено за осиновяване. След смъртта на баба ѝ Уорнос и брат ѝ са предадени за грижа на държавата. Дядо ѝ се самоубива. Тя напуска училище и става проститутка.

♦ Убийствата

Братът на Уорнос умира. Тя се омъжва за 69-годишния Луис Фел. Два месеца по-късно той изисква от съда и получава ограничителна заповед, твърдейки че Уорнос го е пребила с бастун. Тя прави опит за самоубийство, но оцелява след огнестрелната рана в стомаха.

Serial Killer Aileen Wuornos Confessed to Police to Protect the Woman She Loved: ‘If I Have to, I Will’ https://t.co/3PlPg8OVNC — People (@people) October 29, 2025

В началото на 80-те години Уорнос живее във Флорида. Там извършва различни престъпления.

През 1986 г. се запознава с Тирия Мур, с която започва романтична връзка. Уорнос продължава да проституира. Тогава започва да извършва убийствата, за които е осъдена. Жертвите са ограбени, а колите им откраднати. Телата им са намерени на магистрали във Флорида и Южна Джорджия.

♦ Арестът

През юли 1990 г. Уорнос и Мур катастрофират с автомобил, принадлежал на една от предполагаемите жертви. Свидетел предоставя описание на жените, а техни рисувани портрети са разпространени в медиите.

През януари 1991 г. Уорнос е арестувана в бар в Порт Ориндж, Флорида. Признава за убийствата, но заявява, че е действала при самозащита, след като мъжете са я нападали. През 1992 г. е осъдена. През 2001 г. оттегля всичките си обжалвания и заявява, че иска да бъде осъдена на смърт. Екзекутирана е през 2002 година с инжекция.

Female Serial Killer, Aileen Wuornos: Making of a Monster https://t.co/8hjBD3VYly pic.twitter.com/a8JXS3mD0A — Fascinating (@fasc1nate) October 16, 2025

♦ Връзката на Мур и Уорнос и нейната връзка с убийствата

Януари 1991 година. Гласът на Уорнос звучи в записан телефонен разговор от затвора. В него тя казва на приятелката си, 28-годишната Тайрия Мур, че би направила всичко за любовта.

„Лий, [полицията] идва след мен“, казва уплашената Мур по телефона. Уорнос ѝ отговаря, като гласът ѝ трепери от емоция: „Няма да позволя да те пратят в затвора. Тай, обичам те! Ако трябва да призная всичко, само да не те въвлекат в неприятности — ще го направя“.

Entre 1989 et 1990, Aileen Wuornos a tué sept hommes en Floride.



Elle affirmait que certains étaient des agresseurs ou avaient tenté de la violer. De son enfance marquée par la violence à une vie de marginalité.



Le documentaire AILEEN : LA DEMOISELLE DE LA MORT, demain 9h01. pic.twitter.com/Y502hjOXPn — Netflix France (@NetflixFR) October 29, 2025

Точно това признание води до осъждането на Уорнос за шест убийства и екзекуцията ѝ от щата Флорида.

Сега документалният филм на Netflix, чиято премиера беше на 30 октомври, отново разглежда случая на Айлин. В лентата са включени и кадри от интервю с нея.

Режисьорката Емили Търнър споделя: „Айлийн ми каза: „Ще ти разкажа истината за престъпленията". И когато човек гледа това интервю, се разкрива една съвсем различна нейна страна - противоречива, много човешка, а понякога и дълбоко смущаваща“.

В това интервю Уорнос споделя: „Истинската Айлиин Уорнос не е сериен убиец. Бях толкова изгубена, че се превърнах в такъв“.

„Пътувах на автостоп и предлагах секс услуги. Спях под виадукти, в изоставени домове, по пасища за крави. Сигурно съм била изнасилена около 30 пъти, може би и повече", споделя в това интервю Айлин. И все пак, тя добавя предизвикателно: „Аз съм корав човек. Да не съм някоя слаба жена? На нея щеше да ѝ повлияе".

Уорнос се запознава с Мур, която е камериерка в мотел, в бар в Дейтона Бийч, Флорида, през 1986 г. Връзката им продължава четири години и е изключително бурна.

„Обичах я ужасно много. Тя беше единствената причина да нося онова проклето оръжие (пистолетът, с който убива жертвите си, бел.ред.). Исках да се уверя, че ще се прибера жива, за да мога да изживея още един ден, дишайки до нея", казва Уорнос.

Scary interview with serial killer Aileen Wuornos, who killed seven people in one year. pic.twitter.com/oHjavldn8t — Fascinating (@fasc1nate) September 8, 2025

Романтичната им идилия обаче не продължава дълго. През 1989 г. полицията започва разследване на бруталните убийства и обири на мъже, намерени застреляни край магистралите на Флорида.

Уорнос е арестувана и признава вината си. Това обаче се случва, след като Мур я убеждава да го направи. По това време тя сътрудничи на полицията, за да избегне обвинение в съучастничество. Така Мур никога не става обвиняема.

По време на процеса за убийството на първата ѝ жертва Уорнос пледира, че е невинна. Тя казва, че е извършила убийството при самозащита, след като мъжът я изнасилва и подлага на мъчения. Съдебните заседатели обаче я намират за виновна.

За останалите пет убийства Уорнос се признава за виновна или подава молба за „no contest“ (без оспорване на обвинението).

🇺🇸 Entretien gênant avec la tueuse en série Aileen Wuornos, qui a assassiné sept personnes. Elle a été exécutée le 9 octobre 2002 par injection létale, après avoir passé 10 ans dans le couloir de la mort. pic.twitter.com/r4JHiglzFe — Cultination (@Cultination1) October 17, 2025

В документалния филм нейна приятелка от детството - Дон Боткинс, си спомня последното си посещение в затвора - във вечерта преди екзекуцията.

„Тя каза, че наистина е сериен убиец. Всичко това се дължеше на годините, през които беше подложена на насилие. След това започна да пие. После се появи Тай Мур. Айлийн все ми повтаряше: "Това беше голяма любов, нали? Но беше фатална".

Редактор: Цветина Петрова