Турският президент Реджеп Тайип Ердоган нареди закриването на един от водещите частни университети в страната – Истанбулския университет „Билги”. Това става ясно от указ, публикуван в турския Държавен вестник.

С документа се отнема лицензът на висшето училище, в което учат над 20 000 турски и чуждестранни студенти, а преподавателският състав включва известни учени и изследователи. Като основание за решението е посочена законова разпоредба, позволяваща закриване на частно учебно заведение, ако „очакваното ниво на образование и обучение е недостатъчно”.

Турският Съвет за висше образование увери, че ще предприеме „необходимите мерки”, за да не пострадат студентите, които трябва да се явят на семестриални изпити през юни. Все още обаче не е ясно дали те ще бъдат прехвърлени в други университети и как ще бъде призната учебната им година, предава агенция АФП.

„Конституцията е ясна: университетите се създават със закон и могат да бъдат закрити само със закон. Но кого го интересува? Няма да мълчим пред тази незаконност”, коментира в социалната мрежа X преподавателят по право в университета Яман Акдениз.

Bir gece ansızın…

21 Mayıs 2026, gece yarısı Resmî Gazete’de yayımlandı: tek bir Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. 30 yıllık emekle kurulan bir kurum, bir gecede fiilen kapatıldı.

Aslında Anayasa açıktır, üniversiteler kanunla… — Yaman Akdeniz (@cyberrights) May 22, 2026

Още миналата година турски съд назначи държавен администратор начело на висшето училище след операция срещу холдинга, който го контролира. Срещу компанията се водят разследвания за пране на пари и данъчни измами.

Основан през 1996 г., университетът „Билги” е известен с либералната си академична среда. Институцията участва в програмата „Еразъм” и приема всяка година множество европейски и международни студенти.

Редактор: Мария Барабашка