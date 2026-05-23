Политиците обявиха война на високите цени в магазините, но докато измислят начин как да ги смъкнат надолу - някои граждани решиха да вземат нещата в свои ръце. Семейство от София направи безплатно мобилно приложение, с което може да видите къде сметката за пазара ще ви излезе най-малка.

В мобилното приложение “kolichka.gotvach.com”, направено от Калин Иванов, въвежда какво няма в хладилника. Той е радиолюбител. Идеята за приложението идва след разговор в ефир с негови слушатели.

"Стана една голяма дискусия за инфлацията и как трябва платформа да се даде данните прозрачно на всички магазини в района, за да могат хората да купуват най-евтините стоки", разказва той.

"Направих го с изкуствен интелект, последните технологии страшно задобряха. Това стана възможно в рамките на няколко седмици. Цяло приложение с изкуствен интелект", допълва той.

Приложението има опции за проверка само на един продукт, да направиш списък за пазар с над 30 продукта или просто да видиш къде около теб има най-добри промоции. Данните в него са от държавната платформа “Колко струва”.

