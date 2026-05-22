София трябва да бъде домакин на „Евровизия” през 2027 година. Това показва проучване на „Алфа рисърч” за настроенията на българите след победата на „Евровизия”.

Според 59 от анкетираните именно в столицата трябва да се състои музикалният конкурс. Другите претенденти - Бургас, Варна и Пловдив, остават по-назад, съответно с 15, 10 и 9 на сто от мненията.

За това какви ще са ползите от „Евровизия” в България - мнозинството се обединява около тезата, че тя ще повиши имиджа на страната. Според 63 на сто домакинството ще донесе ползи за туризма у нас.

Близо 40% вярват, че има положително влияние върху местния бизнес, а 33 на сто - че ще спомогне за изграждането на по-добра инфраструктура в града-домакин.

