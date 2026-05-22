Днес поставяме първата стъпка към организация на "Евровизия" 2027 в България. Вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си. Искам да ви уверя, че ще положим максимум усилия да поставим България там, където ѝ е мястото - достойно на световната карта. Това каза премиерът Румен Радев преди срещата в Министерския съвет за организирането на българското домакинство на „Евровизия” през 2027 година.

Той поздрави DARA и нейния екип за представянето на песенния конкурс и за това, че след победата изпълнителката се държи по един достоен начин. "Твоята енергия, сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Голямата победа на "Евровизия" е лично твоя и на твоя екип. Благодаря ви от името на нашия народ, който има нужда от подобни триумфи, за да повярва в себе си. Благодаря ви за огромната радост, за чувството на национална гордост и за положителните емоции на милиони хора по света", заяви Радев.

"DARA, сигурно в този кратък период чу много неща за себе си, за които не си и предполагала, аз искам да добавя още едно. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с "Бангаранга", извади телефона си и ни пусна твоето изпълнение на "Евровизия"", посочи още премиерът.

От своя страна DARA заяви, че България е страхотна държава с много потенциал. "Най-накрая искам да видя как този потенциал се развива и се случват истински промени в държавата, такива, каквито всички онези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и въпреки лошата енергия ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим. Надявам се тази година да бъде наистина невероятна за нашата държава", посочи тя преди срещата.

На разговорите ще присъства големият победител DARA, представители на кабинета и ръководството на обществената телевизия.

Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметка за провеждането на песенния конкурс като очакванията са приходите да бъдат много повече от разходите. Все още не е решено кой град ще бъде домакин на мащабното световно шоу.

Засега желание са заявили София, Пловдив, Бургас и Варна, като единствените реалистични шансове са за София и Бургас заради изключително сериозните изисквания на Eвропейския съюз за радио и телевизия.

