Еуфорията покрай DARA и "Бангаранга“ стигна и до най-малките населени места в страната. Победата ѝ развълнува хора от всички поколения. Как DARA зарадва най-възрастния жител на монтанското село Видлица навръх рождения ѝ ден?

90-годишната баба Добринка приема победата на DARA като истински подарък. Точно на юбилея си, тя научава, че певицата, за която е стискала палци е спечелила.

"Много ми хареса. Тя е жизнена и артистична, придава дух на хората. Не само младите я обичат, възрастните също", каза баба Добринка.

Повече гледайте във видеото