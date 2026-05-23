В рубриката „Нищо лично“ ви срещаме с един необикновен герой - младият кикбоксьор Михаил Велчовски, чийто път към спорта минава през тежкия труд в гората, саможертвата и ежедневна битка със самия себе си.

Сред дивата природа, далеч от шума на града, Мишо провежда част от подготовката си за тежките мачове. Там, насред гората, стои и необичайната му „тренировъчна зала“ – вана, пълна с ледена вода.

„По този начин калявам волята си. Най-трудният противник е човек самият“, признава той, докато стои потопен в ледената вода.

Идеята за студените потапяния идва от легендарния руски боец Фьодор Емелианенко – един от идолите на Велчовски. Младият спортист дори започнал да влиза в ледени езера край родната си Враца, преди да премине към по-безопасния вариант с ваната.

Преди да се отдаде изцяло на спорта, Михаил работи в дърводобива. Товарел трупи, рязал дърва и прекарвал дните си в тежък физически труд.

„Така изкарвах пари за тренировки, добавки и възстановяване. Спортът струва средства“, разказва той.

Работата в гората обаче далеч не била лесна. Освен тежките товари, дебнели и опасности – паднали дървета, оси, стършели и труден терен. Михаил си спомня случай, при който негов колега получил десетки ужилвания от стършели и едва бил спасен.

Днес Велчовски живее в Добрич, където тренира под ръководството на своя нов наставник. Решението да напусне родния си град и семейството си не било лесно. „Там беше зоната ми на комфорт. Но ако искаш да прогресираш, трябва да излезеш от нея“, казва той.

Животът му извън залата е почти аскетичен – без дискотеки, без нощен живот и без любимите изкушения като пици и сладкиши. Единственото му „развлечение“ е посещението в местна сладкарница, където пие кафе и гледа витрините с десерти, без да си позволява да ги опита.

