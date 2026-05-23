Германец осъди хотел заради липса на шезлонг. Действието се развива в луксозен хотел на гръцкия остров Кос. В комплекса има басейни, а около тях около 400 шезлонга и всички резервирани с кърпи. Така за Давид и неговото четиричленно семейство се намират два шезлонга само за няколко часа през един от 12-те дни от почивката им.

От управата на хотела, както и туроператора, организирал почивката, не помагат. И така той се обръща към съд, а историята му стана популярна в много страни, в които има проблем с така наречените резервирани шезлонги.

„Всичко започва сутрин след малко по-дълго поспиване и закуска. Около 9:00 ч. - 9:30 ч. се отправяхме към басейна и установявахме, че всички са заети от кърпи или от други предмети”, разказва той.

И това се повтаря всеки ден. „Чувал съм, че ако има някакви проблеми или нещо не е наред, трябва да се свържеш с туроператора. Така и направих. Те от своя страна ме насочиха към хотела, а хотелът обратно към туроператора. И накрая всички казваха, че не могат да направят нищо, ръцете им са вързани и така беше през всичките 12 дни”, разказва той.

„Много хора ми писаха в социалните мрежи да легнем върху кърпата или да я хвърлим във водата. Разбира се, това може да се направи, но някои хора го приемат толкова лично, че след това започват спорове и може би кавги”, казва той.

Така Давид решава да избере друг подход. „Помолих туристическата компания да ми възстанови сумата, защото сметнах това за проблем в услугата и след дълго колебание получих 350 евро. 350 евро в сравнение със 7 хиляди евро, които бяха платени, ми се сториха малко, а от агенцията ми казаха, че това е максимумът, който ще ми дадат. Освен това ми казаха, че трябва да приема всичко това като спортно състезание, така е в други хотели в други страни. Това ми се стори нахално и се консултирах с адвокат”, казва той.

Давид завежда дело, което впоследствие печели, а вместо 350 евро туроператорът му изплаща 1000 евро. Казва, че не го е направил за парите, а за принципа. „Наясно съм, че има и други по-важни проблеми по света от заетите шезлонги с кърпи. Но това се случва от 30 години. Туроператорите е добре да бъдат информирани, особено сега, ако не искат вълна от искове за обезщетения”, посочва той.

Давид съветва туристите в неговото положение да снимат ситуацията, за да може после да покажат материала като доказателство.

