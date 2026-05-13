Гърция предприема нови мерки срещу свръхтуризма, след като огромният брой посетители започна да създава сериозен натиск върху популярни острови и туристически райони в страната. Най-засегнати остават Санторини, Миконос, Родос и части от Крит, където местните власти от години предупреждават за претоварена инфраструктура, недостиг на вода и криза с жилищата.

Сред новите ограничения е намаляването на броя на круизните туристи. На остров Санторини квотата вече е ограничена до 8 хиляди души на фона на 12-15 хиляди преди година. Таксата, която ще трябва да заплащат при стъпването на острова в активния туристически сезон от 1 юни до 30 септември, е 20 евро. На другите острови тя ще е в размер на 5 евро.

Гръцкото правителство предприема мерки и срещу презастрояването. Ограничава се строителството в историческия център на Атина, както и в по-гъсто населени райони като Халкидики и Пелопонес. В Атина не се разрешава строителство на сгради над 21 метра, за да не се закрива гледката към историческия център.

Нови правила има и за посещенията на Акропола. Достъпът ще става с електронно записване в определени часови пояси, а максималният капацитет ще бъде ограничен до 23 хиляди туристи дневно.

Новите хотели също ще бъдат с ограничен капацитет до 100 места.

Допълнителни мерки се предвиждат и за плажовете. На 250 плажа ще бъдат премахнати чадърите и шезлонгите с цел опазване на природата и ограничаване на туристическия поток.

Очаква се в следващите дни да бъдат обявени и нови мерки.

