Навън времето все още прилича повече на есен, но вече е време да планираме лято 2026. И тази година хиляди българи ще изберат Гърция за почивката си, само че морето там вече идва с доста по-висока цена. За транспорт, храна и туристически услуги е добре да подготвите между 30 и 40 процента по-голям бюджет.

⇒ Скъпи полети и рекордно скъпо гориво

Инфлацията се усеща още във въздуха. Само за няколко седмици, на прага на летния сезон, самолетните билети са поскъпнали с 25%. Така полет от София до Атина за няма и час през май струва 314 евро в едната посока, ако пътувате с чекиран багаж от 23 килограма.

България или Гърция - къде пазарът излиза по-евтино

Тези, които изберат да пътуват с автомобил, също трябва да са подготвени. Сравнение на цените по бензиностанциите показва, че дизелът в Атина е само с 1 цент по-скъп от този в София, но при бензина разликата скача с около 50 цента. Според международни медии Гърция се нарежда в топ 10 на страните в света с най-скъпо гориво. На някои места по островите литър бензин вече достига 2,60 евро.

Въпреки високите цени на горивата обаче, таксиметровите услуги в гръцката столица не са поскъпнали и с цент за последните три години – за разлика от София, където тарифите се повишават почти всяка година. Местните шофьори посочват държавната политика като основен проблем.

„Акцизът за горивата е проблемът. Като заредя гориво за 20 евро – 11,50 отиват в резервоара, другото отива за държавата. Представете си – в Кипър купуват гориво от нас и в същото време там е по-евтино с 50 цента за литър. Безумно е!”, възмущава се таксиметровият шофьор Стаматиос Карлос. Той допълва, че отглеждането на семейство в Атина със средна заплата от 1200 евро става все по-трудно. „Преди с 50 евро пълнех една количка в супермаркета, а сега стигат само за една торбичка. Вече са нужни 200 евро за пазар”, споделя той.

⇒ Парадоксът с храната: Гиросът в Атина е по-евтин от този в „Люлин”

На фона на скъпите горива и инфлацията в супермаркетите, уличната храна и ресторантите в Гърция остават изненадващо достъпни. Бърза проверка показва, че един гирос в питка в скъп квартал на Атина струва 3,90 евро. За сравнение – в столичния квартал „Люлин” цената му е 5,10 евро.

Саймън, собственик на местен ресторант, обяснява феномена с покупателната способност на клиентите: „Мъчим се да държим цените ниски, защото клиентите не могат да си позволят да платят повече. А и са свикнали сувлакито и гиросите да са евтини. В България може да е по-скъпо, аз също бих искал гиросът да е 4,50 вместо 3,80, но няма кой да даде тези пари”.

⇒ Скок в цените на атракциите

Докато заведенията задържат цените си, туристическите атракции отчитат поскъпване, което в някои случаи достига 50%. Билетът за посещение на емблематичния Акропол вече е вдигнат от 20 на 30 евро. За четиричленно семейство удоволствието да се качи до историческия връх вече струва 120 евро.

Това е и причината един от съседните хълмове да се превърне в изключително популярно място – оттам туристите могат да се насладят на гледката и да си направят красиви снимки напълно безплатно.

Въпреки солените входни такси, българските туристи, които срещаме в Атина, приемат цените философски. „Малко е прекалено 30 евро за Акропола, но веднъж си дошъл – ще ги дадеш тези пари”, коментират сънародници. Що се отнася до общите разходи, те споделят: „Струва ни се по-евтино от София. Ресторантите са една, да не кажем две идеи по-евтини оттам”.

Идеята за „евтина Гърция” сякаш остава в старите летни спомени, но това надали ще откаже българите отново да поемат на юг. Само че този път, докато броят дните до отпуската, вероятно ще броят и всяко евро.

