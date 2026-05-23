Цените на плодовете и зеленчуците и тази седмица остават във фокуса на потребителите. Хората очакват по-достъпна продукция на пазарите, но след шока с черешите за над 40 евро за килограм в началото на сезона въпросът остава - поевтиняха ли вече летните плодове?

На пазара в Берковица, който е само веднъж седмично, ягодите се продават за около 3 евро, черешите между 2-4 евро, а доматите могат да се намерят и под 3 евро.

"Засега се оправят цените и започват да намаляват. Доматът започна от 4,50-5 евро, а сега вече е 3,50-3 евро, 2,80 евро. Краставиците по същия начин“, коментира Ангел Ангелов, производител на зеленчуци.

"Цените не са надолу, а са нагоре в момента. Хората се оплакват и казват, че не могат с една нормална заплата, която е от 600 евро да се прехранват цял месец. Надяваме се да паднат, но все още не са паднали достатъчно. Трябва да бъдат много по-евтини", коментира Борис Манчев, който е продавач.

Хората обаче остават скептични, че държавата ще успее бързо да овладее цените на храните.

