Кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви бедствено положение за общината заради обилните валежи. Невижданите 80 литра на квадратен метър се изляха над Великотърновско. Отнесени бяха автомобили в речните корита и цели улици в

старата столица. Голямата водна маса от Габрово и водата от притоците достига до града. Река Янтра е придошла и достигнала рекордните близо 8 метра при моста до църквата „Свети Мъченици”.

Евакуирани към момента са жена от кв. "Света гора", двама души от Пушево и още четирима жители на Дебелец.

"Има бедстващи хора, има наводнена цяла улица със жилища на "Григорий Цамблак", в Дебелец, в квартал "Асенов" също от двете страни на улицата има наводнение къщи и приземни етажи. По населените места Пчелище, Дебелец, Килифарево, Присово има наводнени приземни етажи, къщи, дворове. Отнесени са асфалтови настилки. Има много поражения и на лични автомобили, два автомобила бяха отнесени в едно дере, други два автомобила в река Янтра", коментира кметът на Велико Търново Даниел Панов в ефира на "Събуди се".

"Изключително тежка беше обстановката в село Пушево и село Леденик в ранните часове на деня. Задействахме и системата BG-Alert, още в 8:30 часа свикахме кризисния щаб. Ситуацията към този момент е критична, защото в 6:35 часа нивото на река Янтра беше почти до критичното - 6,93 метра до 7,50 в ниските зони на града. Имаше бедстващи хора, повече от тях се бяха евакуирали при свои близки. Двама човека са настанени в кризисния център на общината. Има още 25 свободни легла в случай, че има нужда. И Националният военен университет също участва с техника", посочи Панов.

"Водният стълб в 6:35 часа беше качен с 40 см при една от ниските точки, която ние измерваме и оттам правим анализ за всички уязвими райони. С 20 см има спад на река Белица в град Дебелец и 11 см при село Пушево на река Янтра, която идва от област Габрово. Област Габрово също претърпя много силни и интензивни дъждове, като в по-ранните часове на тази сутрин дойде втора вълна, която причини тези поражения. В момента най-важното е да спадне нивото на реката. Почистват се и отводнителните шахти, които са пълни с клони и с листа”, заяви той.

Областният управител на Велико Търново Мартин Богомилов обясни, че другите общини, които са засегнати от бедственото положение, но с по-малко поражения са община Горна Оряховица и община Лясковец.

"Говорих с кмета на община Горна Оряховица - има два възлови моста - единият е през село Първомайци, другият е през село Драганово. През село Първомайци има заседнала дървена маса и са започнали акция по почистване на моста. Военните помогнаха за преместването и настаняването на бедстващи хора в кризисни центрове. Бедственото положение остава, докато реката не се успокои и не влезе в коритото си”, посочи той.

„Мазите ни са пълни с вода. Притеснението е голямо. Още се вдига водата. Има хора, които отказват да се евакуират. За моя имот няма опасност, най-много водата да влезе в гаража”, коментира жител на града.

Очакванията са нивото на река Янтра да започне да спада, но все още няма такива изгледи.

"Заедно с НВУ "Васил Левски", с полицията и пожарната сме създали необходимата организация за квартал "Асенов" и ниските части на Велико Търново, както и за другите населени места от общината - за евакуация при нужда", написа в социалните мрежи кметът на Велико Търново по-рано.

Янтра е излязла от коритото си край Южния пътен възел. Временно е ограничено движението от Южния пътен възел до Присовските завои и по моста на хлебозавода. Пътят посока Русе-Стара Загора е затворен. Кметът на града призова хората, които са решили да пътуват, да търсят обходни маршрути.

Спряно е и движението на влаковете между Дряново и Плачковци по жп линията Русе-Стара Загора. Кметът на Велико Търново отмени и честванията за 24 май, които трябваше да се състоят в центъра на града.

"Вълната се очаква около 5:30-6:00 ч. сутринта. При нужда сме в готовност и за евакуация и за ниските части на квартал "Асенов" и улица "Крайбрежна". На място са и екипи на полицията и пожарната. Изпращаме камиони от НВУ "Васил Левски". Хората ще бъдат настанени в Кризисния център в кв. "Зона Б"", обяви по-рано кметът на града.

По думите му водата идва от Дряново (Дряновска река) и Габрово - горно течение на Янтра, където реката излезе от коритото си. Рискът е за най-ниските части на града - квартал "Асенов", улица "Крайбрежна".

Той предупреди да бъдат преместени автомобили, които са паркирани близо до речното корито в тези зони. В районите са изпратени и екипи на полицията. Ще бъде задействана и системата за предупреждение. Панов заяви, че екипите продължават с обхода на града и общината.

През изминалото денонощие кметът на Велико Търново алармира в социалните мрежи, че над 80 литра на квадратен метър е излелият се за 40 минути дъжд. "Никоя канализация не може да поеме количество в такъв обем. Повтарям - за минути падна дъжд, повече отколкото за цял месец! Подобно наводнение не е имало от 2014 година - тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изля за малко повече от половин час", написа Панов във Facebook профила си.

"Продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец. За момента Янтра е 3 метра под критичните стойности, но идва много вода от Габрово и Дряново. Има риск от заливане на най-ниските части на Велико Търново и Дебелец. Към момента няма нужда от евакуация", заяви по-рано той.

Бедствено положение и в област Габрово

Поради проливните валежи през изминалите часове, общините Габрово и Дряново обявиха частично бедствено положение.

Цялата площ на СК "Локомотив" в Дряново е залята с вода. Достъпът за моста към стадиона е ограничен. Мостът към жп линията и ул. "Поп Харитон" е силно компрометиран.

При засилване на валежите през следващото денонощие, има риск от заливане на най-ниските части на града и някои от малките населени места.

Евакуират жители от крайречни улици в Севлиево заради наводнениена жилищни райони в северната част на града.

Най-тежко е положението по улица „Крайбрежна“ и съседните улици, където водата на места достига до 1,20 метра. Заради опасността за хората Община Севлиево, съвместно с екипи на МВР и пожарната, започна евакуация на живеещите в засегнатите райони.

Заради наводнение в местността „Чакала“ е затворен пътят между Габрово и Севлиево. Движението се пренасочва по обходни маршрути през селата Сенник и Вран.

Ситуацията допълнително се усложнява от факта, че пречиствателната станция на града е под вода. Водоподаването в Севлиево е преустановено, а в част от селата е спряно и електрозахранването.

За нуждите на населението са осигурени водоноски и минерална вода за битови и питейни нужди.

От местната власт отправиха спешен призив към гражданите в засегнатите крайречни райони, които имат възможност, незабавно да напуснат домовете си или да потърсят помощ на телефон: 0675 396 112.

Властите призовават и доброволци да се включат в изграждането на защитни диги по речното корито. Сборният пункт е пред сградата на Община Севлиево.

Демерджиев: Няма жертви след наводненията в Търновско и Габровско, евакуацията е превантивна

Ситуацията в областите Велико Търново и Габрово остава усложнена заради проливните дъждове и повишените нива на реките, като на места се е наложила превантивна евакуация на хора. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на брифинг.

По думите му нивото на някои реки се е покачило значително, като една от най-засегнатите е река Янтра. В Търновско и Габрово кризисните щабове вече работят в координация с местната власт и службите за сигурност.

„Евакуацията е превантивна. Слава Богу, към момента нямаме жертви“, подчерта Демерджиев.

Той обясни, че през цялата нощ на терен са работили екипи на пожарната и полицията. На място е директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, както и съветникът на министъра - Николай Николов, който дълги години е ръководил дирекцията и има сериозен опит при управление на бедствия и кризисни ситуации.

„Правим всичко необходимо, за да действаме превантивно и да не допуснем жертви. В момента екипите установяват щетите от наводненията, след което ще започне възстановяването и отстраняването на последствията по най-бързия начин“, каза още министърът.

На място в засегнатите райони се намира и заместник-министър Катинов, заедно с областния управител. По думите на Демерджиев те ще останат там до окончателното овладяване на кризата.

Вътрешният министър посочи още, че прогнозите са нивата на реките постепенно да започнат да спадат, но ситуацията в Габровска и Великотърновска област продължава да се следи внимателно.