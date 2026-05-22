Българската парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, бъше приета на аудиенция при папа Лъв XIV във Ватикана по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Председателят на НС беше приета на разширена аудиенция от главата на Римокатолическата църква.

"Папа Лъв XIV очаква от България, като географски разположена на кръстопът, да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може тази идея да бъде разпространявана. Той изпрати своята благословия към целия български народ. Това, което трябва да следваме и което дължим на религията, са именно опазването на ценностите и запазването на мира - предизвикателство, което последните години ни показва, че обществото като цяло, макар и многовековно, не се е научило и тепърва продължаваме да учим тези свои уроци", каза Михаела Доцова.

Председателят на Народното събрание отправи покана към Светия отец да посети страната ни.

Българската делегация проведе официални разговори с държавния секретар генерал Пиетро Паролин.

По-късно през деня българската делегация присъства на тържествена православна литургия в базиликата „Сан Клементе” и се поклони пред мощите на свети Кирил. Народните представители посетиха и базиликата „Санта Мария Маджоре” и поднесоха цветя пред паметната плоча в храма, в който славянската азбука и книги са получили официално признание от Ватикана.

В състава на парламентарната делегация са заместник-председателят на Народното събрание и заместник-председател на парламентарната група на ДПС Айтен Сабри, председателят на парламентарната група на „Възраждане” Костадин Костадинов, заместник-председателите на парламентарните групи на „Прогресивна България” и на ГЕРБ-СДС Владимир Николов и Костадин Ангелов, и народните представители Атанас Славов („Демократична България”) и Венко Сабрутев („Продължаваме промяната”).

Днес е вторият и последен ден от посещението на българските парламентаристи в Рим и Ватикана.

В четвъртък председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна с председателя на Камарата на депутатите на италианския парламент Лоренцо Фонтана. Българските парламентаристи присъстваха и на прием в българското посолство в Рим в навечерието на 24 май.