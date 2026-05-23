"Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка. Тя ще има негативен ефект върху него", заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Тя коментира и темата със съдебната реформа. По думите ѝ изборът на нова квота във ВСС няма да бъде ефективна реформа. "Дори "Прогресивна България”, "Продължаваме Промяната” и "Демократична България” да сложат свои хора там, това не означава, че те ще бъдат лоялни към тях", допълни още тя.

"Всички сделки са възможни в света на Доналд Тръмп. Ако Радев има намерението да сключва сделки с него, ще му бъде много трудно. Темата с визите е стъпка, която цели да оправдае факта, че американските самолети ще продължат да бъдат на летището в София", коментира тя.

"Големият въпрос за бъдещето, на която и да е партия, е свързана с местните избори догодина. Златното правило в политологията е, че ако една партия не е вкоренена в местната власт, тя няма да има бъдеще", каза политологът.

