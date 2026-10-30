Обвиниха 19-годишен младеж за хакерски атаки срещу интернет страниците на държавни и общински институции, търговски дружества и национални медии. Сред засегнатите са Българската национална телевизия и Българското национално радио.

Според разследването той предлагал откраднатата информация и електронна кореспонденция за продажба в интернет канали и хакерски форуми. По данни на прокуратурата младежът прониквал неправомерно в информационните системи и копирал бази данни с лична информация.

Сред откраднатите данни имало имена, телефонни номера, ЕГН, адреси, имейли и история на покупки. Обвиняемият отправял призиви за разпространение на зловреден софтуер с наименование „Cobra Stealer”, предназначен за кражба на информация.

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Досъдебното производство се води от ГДБОП под ръководството на Софийската градска прокуратура. На 29 октомври младежът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе в Софийския градски съд искане за мярка „задържане под стража”. Обвинението предвижда наказание „лишаване от свобода” от 5 до 7 години.

Редактор: Ивайла Маринова