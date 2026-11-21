Младежи от цяла Европа организираха протести в близо 400 града в около 20 държави, сред които Франция, Германия, Испания, Португалия, Белгия и Гърция. Демонстрациите преминаха под мотото „Борба за нашето бъдеще“. Участниците ги определиха като най-мащабния координиран младежки протест на континента от години.

Протестиращите отправиха пет общи искания – прекратяване на милитаризацията и задължителната военна служба, повече инвестиции в образованието и социалната сфера, солидарност с Палестина, борба с климатичните промени и „радикална трансформация на системата, в която живеем“.

Митингите са продължение на протестите на ученици, започнали във Франция. В Берлин 16-годишната Карла обясни, че участието ѝ е свързано най-вече с желанието за промени в образованието. „Тук сме, за да покажем, че за нас е важно нещо да се направи в образованието. Особено сега, докато все още сме в училище“, заяви тя.

Друга 16-годишна участничка – Малена, смята, че общите действия могат да доведат до промяна. „Ако всички заедно излезем на улицата, това може да доведе до промяна. Ето защо сме тук – за да покажем, че искаме нещо да се промени“, каза тя.