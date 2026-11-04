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Европейската комисия ще бъде домакин на среща по въпроса за Украйна с участието на представители на САЩ, Украйна, НАТО и европейските съюзници. Сред основните теми ще бъдат справедливото и устойчиво прекратяване на войната, гаранциите за сигурността и следвоенното възстановяване на Украйна.
В четвъртък разговорите ще продължат под домакинството на НАТО, а на 10 и 11 ноември САЩ ще съберат делегации от Украйна и Русия в Абу Даби. Там ще се обсъжда прекратяването на войната, споразуменията за сигурност и деескалацията. Това заяви по-рано Стив Уиткоф в публикация в социалната мрежа Х.
Редактор: Дарина Методиева