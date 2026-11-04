Първият сняг вече е факт на прохода Петрохан. През нощта срещу сряда дъждът е преминал в снеговалеж, но не се е образувала трайна снежна покривка. В района обаче има мъгла, силен вятър и температури около нулата, а дърветата и храстите край пътя са покрити с лед.

През цялата нощ две машини са обработвали пътното платно с пясък, за да предотвратят образуването на опасни заледявания. Допълнителен риск създават и падналите върху асфалта листа. Въпреки че по пътя няма задържала се снежна покривка, условията за шофиране остават усложнени. Заради температурите около нулата съществува опасност от заледени участъци.

От АПИ предупреждават водачите да не подценяват обстановката и да пътуват с автомобили, оборудвани с гуми, подходящи за зимни условия.

Проходът Петрохан е забранен за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона. Заради ремонтни дейности по тунел "Топли дол" на автомагистрала „Хемус“ обаче в определени дни - петък и неделя, тежкотоварният трафик се пренасочва през прохода.

Шофьорите трябва да бъдат особено внимателни, да спазват дистанция и да не предприемат рискови маневри. Липсата на сняг върху асфалта не означава, че пътят е безопасен, предупреждават от АПИ.

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