Жертвата е починала вследствие на побой
83-годишен мъж и жена на 64 са задържани за смъртта на мъж на 59 години в старозагорското село Калитиново. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, цитирани от кореспондента на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.
Сигналът за престъплението е получен малко след 14:00 ч. в сряда на спешния телефон 112. Подал го братовчед на жертвата. Мъжът казал, че е открил тялото в дома на убития. Според първоначалната информация смъртта е настъпила след нанесен побой. Двамата задържани живеели в същия имот.
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Извършен е оглед на мястото. По случая е образувано досъдебно производство.
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Редактор: Цветина Петрова
Източник: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
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